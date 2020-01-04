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Самый влиятельный агент на Ближнем Востоке. Кем был Касем Сулеймани и что означает его убийство

05.01.2020 08:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате удара американских сил в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани — одна из наиболее влиятельных фигур Ирана и всего Ближнего Востока последних лет.

Самый влиятельный агент на Ближнем Востоке. Кем был Касем Сулеймани и что означает его убийство
Reuters
Этому событию уже прочат серьезные последствия для стабильности региона и отношений Ирана и США. Reuters называет его «драматичной эскалацией» противостояния двух стран.

Рассказываем, кем был Касем Сулеймани и почему спецоперацию против него провели по личному приказу Дональда Трампа.

Что произошло


В предрассветные часы пятницы, 3 января, американские ВВС нанесли авиаудар по окрестностям аэропорта Багдада, столицы Ирака. По предварительным данным, ракеты выпустил беспилотник, а их целью стали два автомобиля — в них находились представители военизированных группировок Ирана и Ирака.

В результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере семь человек. Среди них 62-летний генерал Касем Сулеймани — террорист по версии США, фигурант «черного списка» ООН и национальный герой Ирана. Он был ветераном иранской армии (Корпуса стражей исламской революции, КСИР) и командовал ее спецподразделением Эль-Кудс — де-факто оно объединяло функции внешней разведки и спецназа Ирана.

Сулеймани прилетел в Ирак для встречи с представителями шиитского движения Сил народной мобилизации Ирака — его лидеры, встречавшие генерала в аэропорту, также стали жертвами атаки.

От машины не осталось ничего. Reuters 


США официально подтвердили, что именно Сулеймани был главной целью удара, который Пентагон назвал «решительными оборонительными действиями». В сообщении Минобороны США говорится, что генерал Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе».

На счету Сулеймани и подконтрольных ему сил — смерти сотен американцев и военнослужащих других стран, утверждают в Пентагоне. Иранского генерала винят также в организации нападений на военные базы коалиции, включая недавную атаку в Ираке 27 декабря, в результате которой погибли граждане США и Ирака.

«Соединенные Штаты будут продолжать предпринимать необходимые действия для защиты американцев и их интересов по всему миру», — добавили в американском оборонном ведомстве.

В Пентагоне также отметили, что операцию провели по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. В ночь на 3 января он удивил соотечественников, опубликовав в своем Twitter американский флаг без комментариев и подписей.

В Иране в связи с гибелью Сулеймани объявили трехдневный национальный траур, а лидеры с аны призвали отомстить США за его смерть. Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана, возмущенные его гибелью.

Кто такой Касем Сулеймани


Еще в 2013 году американский журнал The New Yorker опубликовал большой материал "Теневой командир" об огромном влиянии Касема Сулеймани в Иране и региональных конфликтах на Ближнем Востоке. В этой публикации Джон Магуйар, бывший офицер ЦРУ в Ираке, называет иранского генерала «самым могущественным агентом на Ближнем Востоке» — вопреки тому, что широкой аудитории его имя оставалось практически неизвестным.

«Деревенский парень, ставший более влиятельным, чем президент», — так пишет о нем британская The Guardian в своем свежем материале об убийстве Сулеймани.

Касем Сулеймани действительно был выходцем из бедной крестьянской семьи — он родился в горной провинции Керман на юго-востоке Ирана.

Когда историю государства перевернула Исламская революция 1979 года, Сулеймани едва исполнилось 20 лет. Он поддержал революционеров и поспешил примкнуть к новосозданному Корпусу стражей Исламской революции (КСИР). Это военное формирование было призвано «защищать завоевания» революции и на сегодня представляет собой вооруженные силы Ирана.

Поначалу Сулеймани выполнял инженерные задачи в КСИР, однако позже получил и боевой опыт.


Ключевая фигура ирано-иракской войны


Часть его иранской славы как легендарного военачальника и хитроумного стратега связана с войной между Ираном и Ираком (1980−1988). Он начинал ее лейтенантом КСИР, а закончил командиром дивизии.

За годы кровопролитного конфликта, унесшего жизни около 500 тыс. солдат с обеих сторон, Касем Сулеймани отличился не только в открытых боях, но и во многих разведывательных операциях в глубоком тылу противника.

Именно тогда он наладил контакты с противниками Саддама Хуссейна в Ираке — лидерами местных курдов и шиитской организацией Бадр. Впоследствии Сулеймани максимально эффективно воспользовался этим влиянием.

После войны, в 90-е годы Сулеймани возглавлял КСИР в родной провинции Керман, территориально близкой к Афганистану. В этой роли он заработал репутацию успешного борца с незаконным оборотом наркотиков.

Глава Эль-Кудс — тайный «архитектор» зарубежных спецопераций Ирана


С 1998 года и вплоть до своей смерти Касем Сулеймани возглавлял Эль-Кудс — теневое спецподразделение иранской армии, чьей главной задачей стало распространение Иранской революции в других мусульманских странах.

Он создал «полумесяц» проиранских сил от Ливана на западе до Йемена на юге
За минувшие двадцать лет генерал Сулеймани добился в этом чрезвычайного успеха, пишет The Guardian, и оказал огромное влияние на расклад сил в Ливане, Ираке и Сирии.

Reuters


«В хаосе и смерти, последовавших за вторжением США в Ирак в 2003 году и сирийской революцией 2011 года, Сулеймани увидел возможность — вливая деньги и человеческие ресурсы — создать „полумесяц“ проиранских сил, протянувшийся через весь регион, от Ливана на западе до Йемена на юге», — отмечает британское издание.

Как предполагает западная разведка и военные обозреватели, Сулеймани сыграл ключевую роль в:

подъеме Хезболлы, наиболее могущественной военизированной шиитской группировки Ливана;

вмешательстве Ирана и России для поддержки сил Башара Асада в войне в Сирии (как писало ранее агентство Reuters, Сулеймани несколько раз был в Москве и лично убедил президента РФ Владимира Путина и российского министра обороны Сергея Шойгу начать кампанию в Сирии в 2015 году);
сопротивлении шиитских повстанцев Йемена против сил, возглавляемых 

Саудовской Аравией — главным союзником США в регионе;

поддержке шиитских сил в Ираке и атаках на силы США и международной коалиции в этой стране. «В то время как на улицах Ирака бушевала война, Сулеймани вел теневую войну с США за влияние на новое иракское руководство», — пишет The Guardian.

Враг для США


В США генерала Касема Сулеймани многие годы считали террористом, а его спецподразделение Эль-Кудс — организацией, которая оказывает содействие терроризму.

В 2015 году госсекретарь США Джон Керри в телефонном звонке главе МИД РФ Сергею Лаврову выражал свое беспокойство из-за предполагаемых поездок Сулеймани в Москву, вскоре после которых Россия вторглась в Сирию.

Кроме того, Сулеймани был включен в так называемый «чёрный список» ООН — перечень из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, которых подозревают в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана.

Легенда для иранцев


В Иране Касем Сулеймани пользовался огромной популярностью и слыл легендарной личностью. CNN отмечает, что по влиянию он был вторым в стране после аятоллы Али Хаменеи — иранского духовного лидера. Хаменеи однажды назвал его «живым мучеником революции», хотя подобного высшего признания в Иране удостаивают обычно лишь погибших военных.

Международные обозреватели в последние годы неоднократно ожидали от Сулеймани выдвижения кандидатуры на пост президента страны, однако сам он утверждал, что предпочитает «оставаться солдатом».

«Он провел в сражениях всю свою жизнь. Его солдаты любили его. Он был тихим, но харизматичным парнем, гением стратегии и тактическим оперативником», — охарактеризовал Сулеймани в эфире CNN генерал-лейтенант Марк Хертлинг, американский аналитик в области национальной безопасности, разведки и противодействия терроризму.

Почему его убийство — это значимое событие


Убийство Сулеймани и ракетный удар США стали главной темой международных новостей.

Многие политологи, военные и политики высказывают опасения, что событие может стать толчком к обострению не только американско-иранских отношений, но и ситуации на Ближнем Востоке в целом.

Агентство АР пишет, что гибель Сулеймани «может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов».

Джо Байден, бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах-2020, заявил, что Трамп «просто бросил динамит в ящик с порохом».

«В заявлении администрации говорится, что цель операции — предотвратить будущие атаки со стороны Ирана, но эти действия почти наверняка будут иметь обратный эффект», — полагает Байден.

Аятолла Хаменеи уже пообещал «суровую месть» за смерть Сулеймани. «Джихад продолжится с удвоенной силой, — пообещал духовный лидер Ирана. — Гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала — горькая потеря. Но продолжение борьбы и достижение окончательной победы сделают жизнь убийц и преступников еще более горькой».

А президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ликвидация генерала «лишь укрепит решимость Тегерана противостоять США».

«Нет сомнений в том, что великий народ Ирана и другие свободные народы в регионе отомстят за это ужасное злодеяние преступной Америки», — отметил Рухани.
 
Теги: Новости
 
 
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В результате удара американских сил в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани — одна из наиболее влиятельных фигур Ирана и всего Ближнего Востока...
 
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