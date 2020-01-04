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«Мы с мужем иногда шутим, что у нас дом ненужных зверей». Добрые истории читателей о спасении животных

05.01.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мех дня» — наш зимний проект о животных. В нем мы рассказываем истории про ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут.

Пожалуйста, обратите внимание. Все довольно просто: в письме должны быть и фотографии, и рассказ о животном! Просто снимки без историй мы не публикуем. Равно как и рассказы без изображений, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

Делимся новыми историями со счастливым концом

«Я была шокирована количеством малышей на пороге смерти»


— Мы с мужем хотели завести собаку. В начале думали о породистой, но наши мнения о том, что это должна быть за порода, не сошлись. В конце концов мы решили, что в помощи человека нуждается большое количество животных, которым не повезло и они родились на улице. И я отправилась в пункт временного содержания и усыпления животных «Фауна города» в щенячью комнату, где была шокирована количеством малышей на пороге смерти.


Принять решение и выбрать одного из них было очень трудно. Одна девочка была меньше других и спала клубочком в углу клетки — ее я и забрала. Работники «Фауны города» рассказали, что ее вместе с однопометниками нашли в коробке на улице. Затем кто-то отнес коробку со щенками в подъезд, чтобы они не замерзли, но через некоторое время жильцы дома вызвали службу отлова, и щенков забрали на усыпление.

Щенок был вялым и много спал, мы очень волновались за его жизнь. Но ветеринар поставил правильный диагноз, мы прошли курс лечения от кишечной инфекции и глистов.


Только после этого мы смогли приступить к прививкам и адаптации щенка к жизни в доме. Собаку назвали Монетка, потому что она была крошечной, с круглыми черными пятнами на спинке.

Все дальнейшее детство прошло гладко и весело. Сейчас Монетка уже взрослая, выросла некрупной собакой, прекрасно чувствует себя в квартире.



Мы счастливы, что у нас живет такая милая и очень сообразительная собака. Совершенно ничем не хуже породистой — ответственно заявляю как в прошлом хозяйка титулованной собаки. Монетка — наша любимица, член семьи и компаньон в путешествиях.

«Предыдущие хозяева выкинули малышку умирать на мороз»

— Пару лет назад я переехала в Минск. «Молодой специалист», только окончила университет и вырвалась в большой город. Нашла работу, и жизнь пошла своим чередом. Не хватало мне одного — пушистого друга. В родном городе у меня были и кошки, и пес, а тут ни одного пушистика.

На помощь пришла группа «Зоошанса» во «ВКонтакте». Глаза, к сожалению, разбегались от выбора. Сколько же одиноких животинок искало дом… И тут я увидела ее. Серая, пушистая, с зелеными манящими глазами. Беззубая.


Флоре на тот момент было 4 года. Предыдущие хозяева выкинули малышку умирать на мороз после стоматита, от которого у кошки начали гнить десны. Волонтеры организовали две операции по удалению зубов, стерилизовали кошку. А потом помогали ей восстанавливаться после пережитой боли и стресса.

Тем же вечером я поехала на другой конец города знакомиться с моей Флорой. Это была любовь с первого «мяу».


Первым вечером в новом доме Флора аккуратно осваивалась. Но когда я легла спать, она тихонечко подошла и лизнула меня за руку, как бы говоря «спасибо».

Флора действительно оказалась очень благодарным, умным и добрым существом.


Она обожает лежать рядышком с хозяевами, а теперь помогает мне с воспитанием маленькой дочки. Ласковая, ни разу не царапнувшая никого, Флора стала полноценным членом нашей семьи.

«Когда увидела фото, мое сердце сжалось, потому что там был он… наш Бонстик»

— Хочу вас познакомить с нашим любимым Бонифацием. Это самый добрый, тактичный и преданный кот.


Наша история началась с гибели нашего любимого кота Бонстика. Вся семья очень сильно горевала по нашему любимцу, и на семейном совете было принято решение, что пока заводить кого-либо мы еще не готовы. На тот момент у нас жил еще один кот, и мы решили, что будем всю любовь дарить только ему. Но судьба иногда решает за нас.

Через некоторое время я решила посмотреть, что нового пишут в соцсетях. Листала ленту, и мне на глаза попалось объявление, в котором женщина молила о помощи. В объявлении говорилось, что в подъезд жилого дома подбросили двух крошечных котят. Когда увидела фото, мое сердце сжалось, потому что там был он… наш Бонстик.


Решение было принято моментально. Я в тот же момент переслала объявление мужу. Он, увидев фото, поддержал меня и позвонил автору объявления. Уже через час он забирал нашего малыша (вторая крошка уехала на передержку).

Приехав домой с работы, я увидела маленький, грязненький, блохастенький комочек. В тот же вечер мы отправились на прием к ветеринару. Поскольку дома еще один кот, очень волновались: не хотелось заразить его инфекцией. Ветеринар, осмотрев нашу крошку, сказал, что это кошка, ей 3−4 недели и она полностью здорова. Счастливые, мы отправились домой, отмывать и обрабатывать наше чудо.

Решили, что назовем нашу красавицу Боня.

Но где-то в 2 месяца мы поняли, что это Бонифаций, а совсем не Боня. Малыш рос активным, ласковым и умным котом. Старший кот принял его как младшего брата и занимался его воспитанием.


Сейчас мы уже не можем представить нашу жизнь без этого красавца. Мы всегда понимаем по выражению мордочки радуется или грустит наш Боня. Каждый день он встречает нас с работы. Да и вообще принимает активное участие в жизни нашей семьи и всех повседневных делах.

Не бойтесь брать животных с улицы, они отплатят вам добротой и преданностью.

«Кошку просто закрыли в квартире и уехали»

У меня в доме 5 хвостов: два собачьих, три кошачьих. И все наши звери, которые стали совсем родными, попали к нам после грустных событий в их маленьких сложных жизнях.

Нашу старушку Чучу я забрала 15 лет назад с Гурского в последние сутки перед усыплением.


Пса Чарли, ее сына, никто не захотел забирать из-за непропорционального тела.


Естественно, и он остался жить с нами. Кошка Ночка попала к нам из неблагополучного дома. Ее просто закрыли в квартире и уехали. Она была тощая и очень перепуганная.


Хозяйка кошки Тины уехала из страны. Кошка в ее планы не входила… Тина все еще ждет свою хозяйку, и кто ей объяснит, что она не вернется?


А кошечка Мила пришла к нам под калитку в конце октября.


Чистая на вид, месяцев 7 отроду. Явно домашняя. Рядом много дачных поселков. Видимо, сезон закончился… А в городские планы малышка не вписывалась… Мы с мужем иногда шутим, что у нас дом ненужных зверей. Другим ненужных. А нам они приносят радость.

Лора

— Несмотря на строптивый нрав Лоры, вы удивитесь, как быстро малышка растает от нежных поглаживаний, доброго и заботливого хозяина.


Еще пару мгновений назад крошка была своенравной леди с характером, и вот уже она мирно сопит и перебирает лапками рядом.

Красавица-блондинка с парочкой оригинальных кляксочек на шубке станет вашим другом, вашим маленьким счастьем. Курс антистресса вместе с малышкой Лорой гарантирован! Кошечке 2 месяца, к лоточку приучена.


Телефон: +375 29 639−94−14 (Ирина)

Астра


— Глядя на кошечку Астру, невозможно не восхититься ее необыкновенной красотой и цветущей молодостью! Кошечка не представляет свою жизнь без человека и хочет быть постоянно возле своего хозяина, отвечает на ласку, если у вас нет настроения — спокойно займет свое место и уснет, свернувшись калачиком.


Астрочке только 2 года, она стерилизована и вакцинирована, приучена к лотку и когтеточке. Пристраивается единственной питомицей, так как не потерпит конкурентов.

Телефон: +375 29 639−94−14 (Ирина)

Чарли


— Чарли — кот-мужчина благородной внешности. Черный фрак, белые воротник и туфли придают этому джентльмену лоск и интеллигентность. Чарли отлично воспитан, в нем гармонично уживается сдержанная внешность аристократа и добрейшая душа романтика, наполненная нежностью к человеку. Готов бесконечно беседовать с вами «за жизнь», наслаждаясь объятиями, очень любит ласку и внимание человека. Игривый и общительный Чарли — находка для дома.


Возраст — примерно 2 года, кастрирован, в еде непривередлив.
Возьмите себе это красавчика, и вы узнаете, что такое истинная любовь кота к человеку!

Телефон: +375 29 639−94−14 (Ирина).

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Новый год прошел, а салюты, петарды и фейерверки — нет. Каждый вечер, как только наступают выходные, мы слышим грохот за окном. То, что кажется нам яркими, эффектными вспышками, животные воспринимают как опасность.

Грохот взрывчатых веществ и огни вызывают у собак и котов необузданный страх, сердечные приступы, стресс — ведь слух у них очень острый. Часто собаки срываются с поводка, а коты выпрыгивают в приоткрытое окно.

Уважаемые владельцы псов, наденьте на своих питомцев ошейники с адресниками, старайтесь выгуливать их подальше от мест скопления людей, по возможности, в тихое время.

По статистике именно в зимние праздничные дни теряется и травмируется много животных. Будьте бдительны. По возможности не зажигайте свечи и бенгальские огни в одном помещении с животными. Завесьте шторы и жалюзи во время салютов на улице.

Берегите своих лохматых друзей!

 
Теги: Минск
 
 
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«Мех дня» - наш зимний проект о животных. В нем мы рассказываем истории про ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект...
 
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