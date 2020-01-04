Взгляните на лучшие новые заведения Минска и цены в них

Источник материала: Tut.by

Выходные — это хороший повод назначить встречу в новом месте, не думали об этом? А мы подумали и собрали лучшие заведения Минска, которые запустились в прошлом месяце. В обзор попали 12 локаций: есть и семейное кафе с фиксированными ценами, и заведение белорусской кухни, и пирожковая со смузийной. А если этого будет мало, читайте другие подборки этой рубрики .

«Шишка Lounge Restaurant»

Формат: кальянная и ресторан Адрес: пр-т Дзержинского, 57 Время работы: с понедельника по четверг — с 12.00 до 02.00, в пятницу — с 12.00 до 5.00, в субботу — с 14.00 до 5.00, в воскресенье — с 14.00 до 2.00. Некоторые позиции из меню: салат с цыпленком, черри, чесночным спонжем и соусом «Цезарь» — 12,5 рубля суп с говядиной и копченой паприкой — 10 рублей паста карбонара — 13 рублей чизбургер с картофелем — 16 рублей телячьи ланиты, томленные в портвейне, с пюре из пастернака и клюквой — 23 рубля десерт с грушевым конфи, муссом из белого шоколада и сосновой шишкой — 12 рублей

Grillman























Формат: кафе с блюдами на гриле и паназиатской кухней (чуть-чуть подробней — тут ) Адрес: пр-т Машерова, 11 Время работы: ежедневно с 12.00 до 23.00 Некоторые позиции из меню: теплый салат с ростбифом на гриле (400 г) — 15 рублей суп Фо бо (700 г.) — 10 рублей ребра копченые с запеченным в картофелем, битым огурцом и соусом (420 г.) — 16 рублей бургер с говяжьей котлетой (300 г.) — 12 рублей стейк филе-миньон на печеном перце с горчицей (370 г.) — 22 рубля

«Счастья, здоровья!»























Формат: смузийная с экомаркетом (о которой мы подробно писали ) Адрес: пр-т Независимости, 28 Время работы: с 10.00 до 21.00, по выходным — с 11.00 до 21.00 Некоторые позиции из меню: свежевыжатый апельсиновый фреш 300 мл — 6 рублей, 400 мл — 8 рублей смузи (ежевика, малина, клубника, апельсин) 300 мл — 4 рубля, 400 мл — 5 рублей смузи-боул (с кешью-молоко, бананом, авокадо, фиником, какао, гранолой из зеленой гречки, семенами чиа и ягодами годжи) 400 мл — 9 рублей

«Хинкальня»























Формат: сетевой ресторан грузинской кухни Адрес: ул. Кирова, 6 Время работы: с 12.00 до 23.00 ежедневно Некоторые позиции из меню: хинкали с сыром или мясом — 1 рубль хачапури по-аджарски — 7,7 рубля хачапури по-мегрельски — 7,3 рубля люля-кебаб — 9,5 рубля шашлык из свинины — 9 рублей долма — 7,9 рубля скумбрия на гриле — 8 рублей

«Перестройка»























Формат: бар в советском стиле (подробней о нем почитайте здесь ) Адрес: пр-т Независимости, 23 Время работы: ежедневно с 12.00 до 00.00 Некоторые позиции из меню: ассорти намазок с тостами — 15 рублей борщ с салом и чесноком — 9 рублей макароны по-флотски — 12 рублей котлета по-киевски с пюре — 14 рублей

Kinza

























Формат: пирожковая (больше подробностей тут ) Адрес: пр-т Партизанский, 150а, первый этаж ТЦ «Момо» Время работы: с 10.00 до 22.00 ежедневно Некоторые позиции из меню: пирожок с капустой — 1,5 рубля самса с курицей — 2,5 рубля слойка с тыквой — 2,5 рубля плов с курицей (300 г) — 6,9 рубля пирог со шпинатом и сыром (700 г) — 14,9 рубля пирог с курицей и грибами (700 г) — 15,9 рубля

Beef&Fire

Формат: мясной ресторан Адрес: ул. Кальварийская, 21 Время работы: с 11.00 до 00.00, в пятницу и субботу — с 11.00 до 02.00 Некоторые позиции из меню: салат «Цезарь» с креветками — 16,5 рубля ножка утенка в собственном соку с мочеными яблоками — 14 рублей стейк из говядины на гриле — 28,5 рубля медальоны из говядины с овощным гарниром — 24,5 рубля

Coffee Embassy в «Замке»

Формат: кофейня от создателей Coffee Embassy на Захарова, 19 Адрес: пр-т Победителей, 65, первый этаж Время работы: с 10.00 до 22.00 Некоторые позиции из меню: эспрессо — 3 рубля латте — 4 рубля чай — 3,5 рубля круассан с сыром бри и абрикосовым джемом — 6 рублей круассан с нутеллой и бананом — 6 рублей сэндвич с песто, сулугуни и помидором — 5,5 рубля

Hero Pizza

Формат: пиццерия при батутном центре Адрес: пр-т Дзержинского, 91. «Алми», 2 этаж Время работы: с 12.00 до 23.00 ежедневно Некоторые позиции из меню неаполитанских пицц: Маргарита — 9 рублей; Портобелло — 11 рублей; Капричоза — 14 рублей; Салями — 14 рублей; 2 шарика мороженого — 5 рублей.

«Панский драник»

Формат: кафе белорусской кухни Адрес: ул. Раковская, 18 Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00 Некоторые позиции из меню: салат с языком (220 г) — 12 рублей похлебка с белыми грибами (375 г) — 8 рублей яичница с овощами (250 г) — 12 рублей драники со шкварками (375 г) — 12 рублей печисто из говядины (205 г) — 15 рублей свинина с хреном в горшочке (355 г) — 20 рублей

Gnezdo

Формат: кофейня Адрес: ул. Романовская Слобода, 7 Время работы: пн — пт — с 8.00 до 22.00, сб и вс — с 10.00 до 22.00 Некоторые позиции из меню (еда из меню завтраков, до 17.00): эспрессо — 2,5 и 3,7 рубля, капучино — 3 и 4,5 рубля латте — 3,5 и 4,9 рубля, глясе — 4 рубля сырники (с соусами) — 7 рублей, круассан с ветчиной, сыром и яйцом — 8 рублей блинчики с шоколадом и фундуком — 6 рублей, английский завтрак — 9 рублей

WOW Cafe

Формат: семейное кафе с настольными играми и кикером (бесплатно), Playstation (1 час — 5 рублей) и Playstation VR (20 минут — 5 рублей) Адрес: ул. Белинского, 23 Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00 Некоторые позиции из меню: чай и десерт — 5 рублей какао и пирожок — 5 рублей маленький кофе и большой десерт — 5 рублей большой кофе и маленький десерт — 5 рублей

Читайте также

Популярный фудблогер составил список лучших заведений 2019. И там нет ни одного бара с Зыбицкой!

Куда в Минске ходят квир-активисты? Спросили у одного из самых известных

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на стендап App Store Google Play