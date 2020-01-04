ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взгляните на лучшие новые заведения Минска и цены в них

05.01.2020 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Выходные — это хороший повод назначить встречу в новом месте, не думали об этом? А мы подумали и собрали лучшие заведения Минска, которые запустились в прошлом месяце. В обзор попали 12 локаций: есть и семейное кафе с фиксированными ценами, и заведение белорусской кухни, и пирожковая со смузийной. А если этого будет мало, читайте другие подборки этой рубрики.

«Шишка Lounge Restaurant»


Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Формат: кальянная и ресторан

Адрес: пр-т Дзержинского, 57

Время работы: с понедельника по четверг — с 12.00 до 02.00, в пятницу — с 12.00 до 5.00, в субботу — с 14.00 до 5.00, в воскресенье — с 14.00 до 2.00.

Некоторые позиции из меню:

салат с цыпленком, черри, чесночным спонжем и соусом «Цезарь» — 12,5 рубля

суп с говядиной и копченой паприкой — 10 рублей

паста карбонара — 13 рублей

чизбургер с картофелем — 16 рублей

телячьи ланиты, томленные в портвейне, с пюре из пастернака и клюквой — 23 рубля

десерт с грушевым конфи, муссом из белого шоколада и сосновой шишкой — 12 рублей

Grillman











Формат: кафе с блюдами на гриле и паназиатской кухней (чуть-чуть подробней — тут)

Адрес: пр-т Машерова, 11

Время работы: ежедневно с 12.00 до 23.00

Некоторые позиции из меню:

теплый салат с ростбифом на гриле (400 г) — 15 рублей

суп Фо бо (700 г.) — 10 рублей

ребра копченые с запеченным в картофелем, битым огурцом и соусом (420 г.) — 16 рублей

бургер с говяжьей котлетой (300 г.) — 12 рублей

стейк филе-миньон на печеном перце с горчицей (370 г.) — 22 рубля

«Счастья, здоровья!»











Формат: смузийная с экомаркетом (о которой мы подробно писали)

Адрес: пр-т Независимости, 28

Время работы: с 10.00 до 21.00, по выходным — с 11.00 до 21.00

Некоторые позиции из меню:

свежевыжатый апельсиновый фреш 300 мл — 6 рублей, 400 мл — 8 рублей

смузи (ежевика, малина, клубника, апельсин) 300 мл — 4 рубля, 400 мл — 5 рублей

смузи-боул (с кешью-молоко, бананом, авокадо, фиником, какао, гранолой из зеленой гречки, семенами чиа и ягодами годжи) 400 мл — 9 рублей

«Хинкальня»











Формат: сетевой ресторан грузинской кухни

Адрес: ул. Кирова, 6

Время работы: с 12.00 до 23.00 ежедневно

Некоторые позиции из меню:

хинкали с сыром или мясом — 1 рубль

хачапури по-аджарски — 7,7 рубля

хачапури по-мегрельски — 7,3 рубля

люля-кебаб — 9,5 рубля

шашлык из свинины — 9 рублей

долма — 7,9 рубля

скумбрия на гриле — 8 рублей

«Перестройка»











Формат: бар в советском стиле (подробней о нем почитайте здесь)

Адрес: пр-т Независимости, 23

Время работы: ежедневно с 12.00 до 00.00

Некоторые позиции из меню:

ассорти намазок с тостами — 15 рублей

борщ с салом и чесноком — 9 рублей

макароны по-флотски — 12 рублей

котлета по-киевски с пюре — 14 рублей

Kinza












Формат: пирожковая (больше подробностей тут)

Адрес: пр-т Партизанский, 150а, первый этаж ТЦ «Момо»

Время работы: с 10.00 до 22.00 ежедневно

Некоторые позиции из меню:

пирожок с капустой — 1,5 рубля

самса с курицей — 2,5 рубля

слойка с тыквой — 2,5 рубля

плов с курицей (300 г) — 6,9 рубля

пирог со шпинатом и сыром (700 г) — 14,9 рубля

пирог с курицей и грибами (700 г) — 15,9 рубля

Beef&Fire


Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Формат: мясной ресторан

Адрес: ул. Кальварийская, 21

Время работы: с 11.00 до 00.00, в пятницу и субботу — с 11.00 до 02.00

Некоторые позиции из меню:

салат «Цезарь» с креветками — 16,5 рубля

ножка утенка в собственном соку с мочеными яблоками — 14 рублей

стейк из говядины на гриле — 28,5 рубля

медальоны из говядины с овощным гарниром — 24,5 рубля

Coffee Embassy в «Замке»


Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: кофейня от создателей Coffee Embassy на Захарова, 19

Адрес: пр-т Победителей, 65, первый этаж

Время работы: с 10.00 до 22.00

Некоторые позиции из меню:

эспрессо — 3 рубля

латте — 4 рубля

чай — 3,5 рубля

круассан с сыром бри и абрикосовым джемом — 6 рублей

круассан с нутеллой и бананом — 6 рублей

сэндвич с песто, сулугуни и помидором — 5,5 рубля

Hero Pizza


Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: пиццерия при батутном центре

Адрес: пр-т Дзержинского, 91. «Алми», 2 этаж

Время работы: с 12.00 до 23.00 ежедневно

Некоторые позиции из меню неаполитанских пицц:

Маргарита — 9 рублей;

Портобелло — 11 рублей;

Капричоза — 14 рублей;

Салями — 14 рублей;

2 шарика мороженого — 5 рублей.

«Панский драник»


Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: кафе белорусской кухни

Адрес: ул. Раковская, 18

Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00

Некоторые позиции из меню:

салат с языком (220 г) — 12 рублей

похлебка с белыми грибами (375 г) — 8 рублей

яичница с овощами (250 г) — 12 рублей

драники со шкварками (375 г) — 12 рублей

печисто из говядины (205 г) — 15 рублей

свинина с хреном в горшочке (355 г) — 20 рублей

Gnezdo


Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: кофейня

Адрес: ул. Романовская Слобода, 7

Время работы: пн — пт — с 8.00 до 22.00, сб и вс — с 10.00 до 22.00

Некоторые позиции из меню (еда из меню завтраков, до 17.00):

эспрессо — 2,5 и 3,7 рубля, капучино — 3 и 4,5 рубля

латте — 3,5 и 4,9 рубля, глясе — 4 рубля

сырники (с соусами) — 7 рублей, круассан с ветчиной, сыром и яйцом — 8 рублей

блинчики с шоколадом и фундуком — 6 рублей, английский завтрак — 9 рублей

WOW Cafe


Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Формат: семейное кафе с настольными играми и кикером (бесплатно), Playstation (1 час — 5 рублей) и Playstation VR (20 минут — 5 рублей)

Адрес: ул. Белинского, 23

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

Некоторые позиции из меню:

чай и десерт — 5 рублей

какао и пирожок — 5 рублей

маленький кофе и большой десерт — 5 рублей

большой кофе и маленький десерт — 5 рублей

Читайте также
Популярный фудблогер составил список лучших заведений 2019. И там нет ни одного бара с Зыбицкой!
Куда в Минске ходят квир-активисты? Спросили у одного из самых известных

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на стендап

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собрали лучшие заведения Минска, которые запустились в прошлом месяце. В обзор попали 12 локаций: есть и семейное кафе с фиксированными ценами, и заведение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Метро, Leroy Merlin, Mega Park. Топ-10 крупных объектов, которые построят в 2020 году в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика