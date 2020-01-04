Взгляните на лучшие новые заведения Минска и цены в них

Выходные — это хороший повод назначить встречу в новом месте, не думали об этом? А мы подумали и собрали лучшие заведения Минска, которые запустились в прошлом месяце. В обзор попали 12 локаций: есть и семейное кафе с фиксированными ценами, и заведение белорусской кухни, и пирожковая со смузийной. А если этого будет мало, читайте другие подборки этой рубрики.
«Шишка Lounge Restaurant»
Формат: кальянная и ресторан
Адрес: пр-т Дзержинского, 57
Время работы: с понедельника по четверг — с 12.00 до 02.00, в пятницу — с 12.00 до 5.00, в субботу — с 14.00 до 5.00, в воскресенье — с 14.00 до 2.00.
Некоторые позиции из меню:
салат с цыпленком, черри, чесночным спонжем и соусом «Цезарь» — 12,5 рубля
суп с говядиной и копченой паприкой — 10 рублей
паста карбонара — 13 рублей
чизбургер с картофелем — 16 рублей
телячьи ланиты, томленные в портвейне, с пюре из пастернака и клюквой — 23 рубля
десерт с грушевым конфи, муссом из белого шоколада и сосновой шишкой — 12 рублей
Grillman
Формат: кафе с блюдами на гриле и паназиатской кухней (чуть-чуть подробней — тут)
Адрес: пр-т Машерова, 11
Время работы: ежедневно с 12.00 до 23.00
Некоторые позиции из меню:
теплый салат с ростбифом на гриле (400 г) — 15 рублей
суп Фо бо (700 г.) — 10 рублей
ребра копченые с запеченным в картофелем, битым огурцом и соусом (420 г.) — 16 рублей
бургер с говяжьей котлетой (300 г.) — 12 рублей
стейк филе-миньон на печеном перце с горчицей (370 г.) — 22 рубля
«Счастья, здоровья!»
Формат: смузийная с экомаркетом (о которой мы подробно писали)
Адрес: пр-т Независимости, 28
Время работы: с 10.00 до 21.00, по выходным — с 11.00 до 21.00