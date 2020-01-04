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В Беларуси подорожало автомобильное топливо уже в первую неделю нового года

05.01.2020 09:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси подорожало автомобильное топливо уже в первую неделю нового года
Фото из открытых источников

Концерн «Белнефтехим» объявил о новом изменении цен на автомобильное топливо. Очередное «копеечное» повышение стоимости дизеля и бензина произошло с 5 января 2020 года. Теперь стоимость одного литра бензина составляет:

В Беларуси подорожало автомобильное топливо уже в первую неделю нового года «Белнефтехим» рассказал, почему цена на топливо меняется на копейку

  • АИ-92-К5-Евро 1,65 руб.;
  • АИ-95-К5-Евро – 1,75 руб.;
  • АИ-98-К5-Евро – 1,97 руб.;
  • ДТ – 1,75 руб.

Это первое изменение цен на автомобильное топливо в 2020 году. Последний раз цена на топливо изменялась 29 декабря 2019 года: все виды автомобильного топлива традиционно подорожали на одну копейку.

Отметим, что за последние два года цена на автомобильное топливо менялась около 60 раз.

 
 
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С 5 января 2020 года розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин выросли на одну копейку.
 
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