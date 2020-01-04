В Беларуси подорожало автомобильное топливо уже в первую неделю нового года

Источник материала: Аргументы и факты

Концерн «Белнефтехим» объявил о новом изменении цен на автомобильное топливо. Очередное «копеечное» повышение стоимости дизеля и бензина произошло с 5 января 2020 года. Теперь стоимость одного литра бензина составляет:

АИ-92-К5-Евро 1,65 руб.;

АИ-95-К5-Евро – 1,75 руб.;

АИ-98-К5-Евро – 1,97 руб.;

ДТ – 1,75 руб.

Это первое изменение цен на автомобильное топливо в 2020 году. Последний раз цена на топливо изменялась 29 декабря 2019 года: все виды автомобильного топлива традиционно подорожали на одну копейку.

Отметим, что за последние два года цена на автомобильное топливо менялась около 60 раз.