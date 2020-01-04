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В Twitter опять завирусились шутки о белорусах (но не только)
Источник материала: Tut.by
В Twitter пользователи сделали вирусным новый шаблон для шутки, в котором все рассказывают, что у них получается лучше всего благодаря месту их проживания. Получается очень забавно — и есть много шуток с белорусским колоритом. Впрочем, кажется, с одной такой все и началось.
Кто «запустил» волну — неясно, скорее всего родоначальником треда является уже удаленный твит (к 15.17 4 января). Теперь первым в цепочке получились драники из твита выше. Несмотря на это, подобные твиты не раз дублировались. Интересно, что из-за опечатки в самом первом варианте многие пользовали допустили такую же ошибку, просто скопировав текст шаблона.
Построить шутку очень просто: вы пишете, откуда вы, и говорите, что у вас получается лучше всего исходя из места вашего происхождения. Сначала пользователи предлагали только «кулинарные» продолжения, но со временем стали появляться и другие, действительно абсурдные, варианты.
Естественно, самая часто встречаемая интерпретация шутки о Беларуси — о драниках, но есть и более оригинальные версии. Вот они.
Как мы уже отметили, шутят о себе не только белорусы.
И, конечно, как всегда нашлась самая вольная переделка, зато на самую больную для автора тему.
А откуда вы? Пишите свою версию твита в комментариях
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На волне темы о кулинарии запустился забавный тред, где люди из разных стран и областей рассказывают, чем они отличаются от других.
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