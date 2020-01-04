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В Twitter опять завирусились шутки о белорусах (но не только)

05.01.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Twitter пользователи сделали вирусным новый шаблон для шутки, в котором все рассказывают, что у них получается лучше всего благодаря месту их проживания. Получается очень забавно — и есть много шуток с белорусским колоритом. Впрочем, кажется, с одной такой все и началось.


Скриншот профиля @Ariadna_Hunter

Кто «запустил» волну — неясно, скорее всего родоначальником треда является уже удаленный твит (к 15.17 4 января). Теперь первым в цепочке получились драники из твита выше. Несмотря на это, подобные твиты не раз дублировались. Интересно, что из-за опечатки в самом первом варианте многие пользовали допустили такую же ошибку, просто скопировав текст шаблона.

Построить шутку очень просто: вы пишете, откуда вы, и говорите, что у вас получается лучше всего исходя из места вашего происхождения. Сначала пользователи предлагали только «кулинарные» продолжения, но со временем стали появляться и другие, действительно абсурдные, варианты.

Естественно, самая часто встречаемая интерпретация шутки о Беларуси — о драниках, но есть и более оригинальные версии. Вот они.


Скриншот профиля @m_pelmenka

Здесь был аналог слова «уезжать». Скриншот профиля @m_for_mixacb

Скриншот профиля @Clonov002

 


Скриншот профиля @tarnusha

Как мы уже отметили, шутят о себе не только белорусы.


Скриншот профиля @SaschaSwan

Скриншот профиля @lake_jarvi

Скриншот профиля @riddjenny

Скриншот профиля @chromedcrusader

Скриншот профиля @i_obscura

Скриншот профиля @SharlottaElburn

И, конечно, как всегда нашлась самая вольная переделка, зато на самую больную для автора тему.


Скриншот профиля @chudojude

А откуда вы? Пишите свою версию твита в комментариях
 
 
Ссылка на источник 46
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На волне темы о кулинарии запустился забавный тред, где люди из разных стран и областей рассказывают, чем они отличаются от других.
 

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