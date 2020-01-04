В Twitter опять завирусились шутки о белорусах (но не только)

Источник материала: Tut.by

В Twitter пользователи сделали вирусным новый шаблон для шутки, в котором все рассказывают, что у них получается лучше всего благодаря месту их проживания. Получается очень забавно — и есть много шуток с белорусским колоритом. Впрочем, кажется, с одной такой все и началось.



Скриншот профиля @Ariadna_Hunter

Кто «запустил» волну — неясно, скорее всего родоначальником треда является уже удаленный твит (к 15.17 4 января). Теперь первым в цепочке получились драники из твита выше. Несмотря на это, подобные твиты не раз дублировались. Интересно, что из-за опечатки в самом первом варианте многие пользовали допустили такую же ошибку, просто скопировав текст шаблона.

Построить шутку очень просто: вы пишете, откуда вы, и говорите, что у вас получается лучше всего исходя из места вашего происхождения. Сначала пользователи предлагали только «кулинарные» продолжения, но со временем стали появляться и другие, действительно абсурдные, варианты.

Естественно, самая часто встречаемая интерпретация шутки о Беларуси — о драниках, но есть и более оригинальные версии. Вот они.



Скриншот профиля @m_pelmenka



Здесь был аналог слова «уезжать». Скриншот профиля @m_for_mixacb



Скриншот профиля @Clonov002



Скриншот профиля @tarnusha

Как мы уже отметили, шутят о себе не только белорусы.



Скриншот профиля @SaschaSwan



Скриншот профиля @lake_jarvi



Скриншот профиля @riddjenny



Скриншот профиля @chromedcrusader



Скриншот профиля @i_obscura



Скриншот профиля @SharlottaElburn

И, конечно, как всегда нашлась самая вольная переделка, зато на самую больную для автора тему.