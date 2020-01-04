Об этом сообщил директор клуба Каролис Скинкис. Функционер не стал рассказывать, на какой стадии находятся переговоры с белорусским специалистом, однако пообещал хорошие новости для болельщиков "Судувы". На пост наставника этой команды есть еще несколько претендентов, сообщает