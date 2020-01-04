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«Личная» инфляция. Сравнили, как за год изменилась стоимость набора продуктов в одном магазине

05.01.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси инфляция за 11 месяцев — с января по ноябрь 2019 года, составила всего 4,2%. Однако по ощущениям продукты за год подорожали гораздо сильнее. И если отличия в стоимости овощей и фруктов можно списать на разных поставщиков, то, к примеру, по молочке одних и тех же производителей рост цен виден хорошо. FINANCE.TUT.BY сравнил стоимость одинакового набора продуктов в одном и том же магазине в январе 2019 и сейчас и посмотрел, как изменились цены за год.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Для сравнения мы взяли продукты одних и тех же производителей, одинакового объема, веса и жирности. Даже овощи и фрукты брали привезенные из одних и тех же стран.

 
 

Анализ цен показал, что некоторые продукты не только не подорожали с прошлого января, но и упали в цене. К примеру, куриное филе подешевело на 30 копеек, скумбрия горячего копчения — на 21 копейку.

Однако есть и то, что солидно подорожало. Бананы — на целый рубль, консервированная кукуруза — на 1,1 рубля, сливочное масло — на 90 копеек.

Если посчитать общую стоимость набора продуктов, которые мы брали для сравнения, то год назад они бы нам обошлись в 69,89 рубля, а сейчас — в 74,48. То есть продукты подорожали на 4,59 рубля или 6,6%. Выходит, что разница между официальной инфляцией и нашей грубой не такая уж и большая.

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Сравнили цены на одинаковые продукты сейчас и год назад в одном и том же магазине.
 
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