Не все потеряно. Вспомнили пять успешных людей, которые до 30 были неудачниками

Источник материала: Tut.by

Не все успешные люди стали таковыми очень быстро. Некоторым пришлось долго ждать, пока их карьера пойдет в гору. А кое-кто и вовсе занимался не тем, чем надо, по десятку лет! В начале года FINANCE.TUT.BY вспоминает пять таких знаменитостей, которым «поперло» не сразу. Может быть, это вдохновит вас на профессиональные перемены в 2020-м.

1. Актер Харрисон Форд





Одного у Харрисона Форда не отнимешь — он в юности почувствовал, что придет к успеху как актер. Сразу после окончания учебы в Висконсине молодой Форд переехал в Калифорнию и даже заключил контракт с крупной кинокомпанией. Вот только дальше дело не шло: сцены с участием актера вырезали из фильмов, за ним закрепилось клеймо «неудачника» и Форд все-таки отчаялся — ушел работать плотником. Этим ремеслом будущий актер занимался почти десять лет (!).

Карьера актера получила развитие только после 1973-го, когда Форду уже стукнуло 31. В тот год актера случайно заметил Джордж Лукас, который пригласил актера в свой второй полнометражный фильм. Это уже потом, в конце 1970-х, знакомую нам фамилию писали на афишах «Звездных войн» и других успешных проектов.

2. Владелец «Макдональдса» Рэй Крок





История Крока о том, что отчаиваться не надо никогда: до 52 лет американец занимался продажей товаров для общепита и, наверное, даже не думал войти в историю. Все перевернулось, когда в 1954-м году Крок наткнулся на ресторан братьев Макдональдов и купил у них право открывать аналогичные рестораны

Зачем будущий миллионер сделал это? Вовсе не для того, чтобы завоевать рынок общепита. Поначалу амбиции предпринимателя были весьма скромные: он просто хотел продавать побольше своих бумажных стаканчиков и миксеров братьям Макдональдам, ведь больше ресторанов — больше продаж. Но получилось так, что уже к 1961-му Крок полностью выкупает права на «Макдональдс» и становится успешным предпринимателем.

3. Режиссер Энг Ли





«Что? Кто это?» — подумали вы, и зря, ведь этого человека вы точно знаете. Как минимум по его фильмам «Горбатая гора» (2005) и «Жизнь Пи» (2012). Но к этим кинематографическим успехам тайваньский режиссер шел довольно долго.

Во-первых, к своим 30 годам он только закончил учиться. Во-вторых, несмотря на высокую оценку его студенческих работ на фестивалях, Ли еще целых шесть лет числился безработным, пока в 1990-м его сценарии не победили на местном конкурсе. Мы уж не говорим о том, когда режиссер получил первую значимую награду в мировом масштабе — «Золотого медведя» в Берлине Ли получил только в 1993-м.

4. Писательница Джоан Роулинг





Самый мейнстримный пример на эту тему — Джоан Роулинг, но мы не могли обойти его стороной. Хоть в детстве англичанка и писала фантастические рассказы, но вряд ли тогда думала построить карьеру на этом. Иначе наверняка сделала бы это раньше.

В реальности же Роулинг сначала изучала французский и классическую филологию в университете, потом работала секретарем в неправительственной организации Лондона, потом преподавала английский в Порту, потом вообще нигде не работала… И в этот, самый провальный (казалось бы) период в жизни, Роулинг все-таки оформляет свои черновики о Поттере в первый роман. К этому моменту (1995 год) писательница уже отметила свой 30-й день рождения. Более подробно о судьбе Роулинг мы уже, кстати, писали. Так что читайте здесь .

5. Основательница Mary Kay Мэри Кэй Эш





Компания Mary Kay основана в 1963 году: тогда ее создательнице Мэри Кэй Эш было уже 45 лет. Сегодня это шестая по величине компания сетевого маркетинга в мире. Неплохо, правда? Но до этого американка преимущественно посвящала себя семейной жизни. Например, вышла замуж в 17, родила троих детей и ждала, пока муж вернется с Второй мировой войны.

Карьера женщины была похожа на историю основателя «Макдональдса»: она занималась продажами товаров, только не бизнесу, а частным лицам. Дальше получилась вообще киношная история. Эш не повысили, зато повысили мужчину, которого она обучала. Результат — обиженная женщина решила написать книгу, которая (по задумке) поможет таким же, как она. По ходу дела Эш поняла, что написанное может стать основой для ее бизнеса и открыла свою компанию.