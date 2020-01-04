«ШАГ» во взрослую жизнь

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Библиотекари колледжа выступают в роли инициаторов и организаторов подобных встреч. Одна из основных задач «Школы активного гражданина» – формирование у подрастающего поколения готовности в будущем участвовать в общественно-политической жизни страны, самостоятельно принимать решения, нести за них ответственность. Темы ежемесячных встреч разные, но всегда актуальные и животрепещущие, проходят живо и увлекательно.

С сентября 2019-го в колледже прошло уже несколько таких встреч с интересными и уважаемыми людьми, о которых мы хотели бы рассказать.

Так, 26 сентября в рамках проекта «ШАГ» для учащихся первых курсов прошел единый день информирования «Беларусь – страна мира, дружбы и добрососедства». На встречу с ребятами была приглашена член Борисовского районного совета ветеранов Галина Федоровна Дегтяренко, которая познакомила с историей развития Беларуси как суверенного государства и обозначила, какое место занимает наша республика на международной арене.

Выборы в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь были главной

темой нашей октябрьской встречи «Я – будущий избиратель».

Среди наших учащихся были и те, кто принял участие в выборах первый раз.

Как сделать правильный выбор, кому отдать свой голос, как должны проходить выборы? На эти и многие другие важные вопросы отвечали наши гости. С учащимися встретилась первый секретарь РК ОО БРСМ В.Б. Крагилева: она обратила внимание на то, что молодежь является активной частью общества, вовлечена во все без исключения социальные процессы страны. Владислава Борисовна рассказала ребятам о том, как важна роль Палаты представителей Национального собрания в законотворчестве страны, нашем выборе достойных людей, представляющих интересы граждан для обеспечения наших прав и свобод, о том, как важно соблюдать и наши обязанности перед государством. В завершении встречи молодежный лидер отметила необходимость принятия активного участия в предстоящих выборах.

На ноябрьское заседание школы активного гражданина был приглашен специалист Борисовской районной организации Белорусского общества Красного Креста, координатор волонтерского движения Сергей Васильевич Мороз, который рассказал об истории возникновения международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, о структуре и основополагающих принципах этой международной гуманитарной организации, осуществляющей свою деятельность во всем мире. Уделил внимание он и деятельности Красного Креста, предоставляющего защиту и оказание помощи пострадавшим в вооруженных конфликтах и других природных катаклизмах.

Встреча с Сергеем Васильевичем прошла в форме ток-шоу, в ходе которого слушатели получали призы за правильные ответы на вопросы викторины. Был продемонстрирован видеофильм об инициаторе и фактическом создателе Международного комитета Красного Креста, швейцарском бизнесмене и писателе Анри Дюнан е.

На отделении профессий лесного и сельского хозяйства, садово-паркового строительства прошла встреча с заместителем директора по учебно-воспитательной работе отделения экологии ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» Татьяной Владимировной Богушевич. В целях формирования у подрастающего поколения активной гражданской позиции, стремления работать над дальнейшим процветанием нашей республики немаловажным является экологическое воспитание и просвещение. Татьяна Владимировна рассказала учащимся об условиях для получения в ГУДО дополнительного образования эколого-биологического профиля, раскрытия творческих способностей, профессиональной ориентации и самореализации не только детей, но и молодежи. Гостья познакомила с проектом «Зеленые школы» и пригласила учащихся и педагогов к активному участию в нем.

26 декабря заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь Владимир Иванович Креч и директор ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» Виктор Амельянович также посетили наш колледж в рамках работы «Школы Активного Гражданина». Встреча проходила в форме открытого микрофона, во время которого учащиеся и педагоги могли задавать интересующие их вопросы. В рамках мероприятия обсуждались инновационные подходы и современные технологии в лесной отрасли, возможности самореализации в профессии. Учащихся, будущих работников лесного хозяйства, интересовали вопросы, связанные с трудоустройством, финансовым и жилищным обеспечением молодых специалистов. Каждый получил развернутый ответ на свой вопрос, подтвержденный статистическими данными и примерами из личного опыта.

Одной из тем декабрьского дня информирования была «Безопасное и ответственное поведение – наш осознанный выбор». Солнце, воздух и вода при правильном их использовании являются источником закалки и укрепления здоровья человека. Однако нарушение правил поведения при нахождении у водоемов влекут за собой тяжелейшие последствия вплоть до гибели. Вот почему каждый человек должен своевременно научиться плавать, постоянно соблюдать меры безопасности на воде и уметь оказывать помощь пострадавшим. В рамках заседания школы активного гражданина наш колледж посетил начальник Борисовской спасательной станции Д.А. Храпков.

Дмитрий Александрович рассказал о деятельности станции, задачах, которые приходится каждый день решать спасателям. Учащиеся узнали об особенностях работы спасателей, способах и средствах спасения, оказании первой помощи лицам, терпящим бедствие на водах, правилах поведения на воде.

Молодым участникам мероприятия рассказали о мерах безопасности у воды в зимний период, о том, что должен делать очевидец происшествия на водном объекте. «Грамотные и быстрые действия спасателей зачастую оказываются решающими для судьбы потерпевшего, – подчеркнул Дмитрий Александрович. – Если на ваших глазах произошел несчастный случай и человек упал в воду, нужно немедленно обратиться к взрослым или сообщить о случившемся по телефону «112. В ледяной воде человек может находиться считанные минуты».

Учащимся был продемонстрирован видеофильм о правилах безопасного поведения на воде. В завершении мероприятия начальник Борисовской спасательной станции раздал ребятам памятки по безопасному поведению на водных объектах.

На отделении профессий лесного и сельского хозяйства, садово-паркового строительства состоялась встреча с научным сотрудником Борисовского объединенного музея Дмитрием Сергеевичем Георгиу. Дмитрий Сергеевич отметил, что музей – это частица нашей с вами родной истории, народная память, к которой мы должны относиться бережно, ведь воспоминания – самая сильная способность души. Наш гость рассказал о деятельности музея по сохранению культурных исторических ценностей, действующих экспозициях музея по истории города Борисова в разные периоды истории, о сложившейся в нашем регионе исторической традиции чтить память погибших воинов русской и французской армий на реке Березине в ноябре 1812 года. В музее стало доброй традицией участие в патриотических акциях, прием учащихся школ в пионеры.

В заключении Дмитрий Сергеевич сказал, что одна из главных задач, которая стоит сегодня перед работниками учреждений культуры и образования, – воспитание национально сознательного человека, осведомленного в вопросах истории и культуры Отечества, небезразличного к наследию своих предков.

Молодежь нашей страны – наше настоящее и будущее. Работая в

информационно-пропагандистском направлении с учащейся молодежью, мы сохраняем замечательную традицию – передачу опыта и знаний от старших поколений младшим, помогаем обрести свою точку зрения, составить верную картину мира, определить свой дальнейший путь, научиться выбирать правильно, чтобы действия шли на благо нашего общего развития, процветания и стабильности. Все это просматривается и в реализации нашим учреждением образования информационно-образовательного проекта «ШАГ».

Впереди еще много новых встреч и увлекательных знакомств с людьми самых разных профессий. И, как заметил один из гостей колледжа, вопросы у ребят совсем недетские, а осознанные, зрелые. А значит за такой молодежью будущее! У них все получится!









И.М. ГРИШКЕВИЧ,заведующая библиотекой, Н.П. АНИЩЕНКО, библиотекарь