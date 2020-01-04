5 января - День работников социальной службы

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые работники социальной защиты!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших себя самой гуманной миссии - заботе о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм - вот те высокие жизненные ценности, которые утверждают в обществе работники социальной защиты. В современных условиях ваша деятельность становится все более востребованной. Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям и всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации.

Здесь не может быть случайных людей, это труд по призванию. Он по плечу только тем, кто целиком отдает себя заботе о других.

Желаем вам неиссякаемой энергии, семейного благополучия, душевного тепла и оптимизма!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.