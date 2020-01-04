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5 января - День работников социальной службы

05.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые работники социальной защиты!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших себя самой гуманной миссии - заботе о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм - вот те высокие жизненные ценности, которые утверждают в обществе работники социальной защиты. В современных условиях ваша деятельность становится все более востребованной. Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям и всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации.
Здесь не может быть случайных людей, это труд по призванию. Он по плечу только тем, кто целиком отдает себя заботе о других.
Желаем вам неиссякаемой энергии, семейного благополучия, душевного тепла и оптимизма!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники социальной защиты!Поздравляем вас с профессиональным праздником! В этот день мы чествуем людей, посвятивших себя самой гуманной миссии -...
 
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