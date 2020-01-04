Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 января около двух часов дня в Витебском районе самосвал ушёл под воду.

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился в карьере «Гралево». Во время разгрузки самосвала «БелАЗ-7540А» обрушился целик скальной породы под задними колёсами грузовика, в результате чего он погрузился в воду.



Фото: МЧС Беларуси

Никто не пострадал. Чтобы достать самосвал, потребовались 16-тонный кран и шагающий экскаватор, также были задействованы водолазы ОСВОДа.

Выясняются причины случившегося.

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