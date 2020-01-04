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В Витебском районе самосвал ушёл под воду

05.01.2020 11:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 января около двух часов дня в Витебском районе самосвал ушёл под воду. 

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился в карьере «Гралево». Во время разгрузки самосвала «БелАЗ-7540А» обрушился целик скальной породы под задними колёсами грузовика, в результате чего он погрузился в воду. 

В Витебском районе самосвал ушёл под воду
Фото: МЧС Беларуси 

Никто не пострадал. Чтобы достать самосвал, потребовались 16-тонный кран и шагающий экскаватор, также были задействованы водолазы ОСВОДа. 

Выясняются причины случившегося. 

Несколько лет назад в Светлогорском районе под лёд провалился джип.

Машину доставали спасатели – подробности здесь

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 4 января около двух часов дня в Витебском районе самосвал ушёл под воду.  По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился в карьере «Гралево». Во...
 
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