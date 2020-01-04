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В Витебском районе самосвал ушёл под воду
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 января около двух часов дня в Витебском районе самосвал ушёл под воду.
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Никто не пострадал. Чтобы достать самосвал, потребовались 16-тонный кран и шагающий экскаватор, также были задействованы водолазы ОСВОДа.
Выясняются причины случившегося.
Несколько лет назад в Светлогорском районе под лёд провалился джип.
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Новости Беларуси. 4 января около двух часов дня в Витебском районе самосвал ушёл под воду. По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился в карьере «Гралево». Во...
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