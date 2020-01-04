|
В Могилёвском районе после аварии загорелись легковушка и микроавтобус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 января в шестом часу вечера под Могилёвом столкнулись и загорелись два автомобиля.
Как
В результате аварии транспортные средства загорелись, их потушили спасатели. Водитель и 13-летний пассажир Volkswagen погибли на месте. Водитель и пассажиры микроавтобуса были доставлены в больницу для осмотра.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Месяцем ранее под Псковом в аварию попал автобус с белорусами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 4 января в шестом часу вечера под Могилёвом столкнулись и загорелись два автомобиля. Как сообщает МВД Беларуси, 60-летний водитель Volkswagen Polo ехал в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)