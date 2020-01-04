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В Могилёвском районе после аварии загорелись легковушка и микроавтобус

05.01.2020 09:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 января в шестом часу вечера под Могилёвом столкнулись и загорелись два автомобиля. 

Как сообщает МВД Беларуси, 60-летний водитель Volkswagen Polo ехал в районе деревни Сидоровичи. При совершении обгона иномарка врезалась во встречный Mercedes Sprinter, в котором находились 10 пассажиров. 

В Могилёвском районе после аварии загорелись легковушка и микроавтобус
Фото: МВД Беларуси 

В результате аварии транспортные средства загорелись, их потушили спасатели. Водитель и 13-летний пассажир Volkswagen погибли на месте. Водитель и пассажиры микроавтобуса были доставлены в больницу для осмотра. 

В Могилёвском районе после аварии загорелись легковушка и микроавтобус
Фото: МВД Беларуси 

Обстоятельства ДТП выясняются. 

В Могилёвском районе после аварии загорелись легковушка и микроавтобус
Фото: МВД Беларуси 

Месяцем ранее под Псковом в аварию попал автобус с белорусами.

Пострадали 24 человека – здесь подробности

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Новости Беларуси. 4 января в шестом часу вечера под Могилёвом столкнулись и загорелись два автомобиля.  Как сообщает МВД Беларуси, 60-летний водитель Volkswagen Polo ехал в...
 
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