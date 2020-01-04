В Могилёвском районе после аварии загорелись легковушка и микроавтобус

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 января в шестом часу вечера под Могилёвом столкнулись и загорелись два автомобиля.

Как сообщает МВД Беларуси, 60-летний водитель Volkswagen Polo ехал в районе деревни Сидоровичи. При совершении обгона иномарка врезалась во встречный Mercedes Sprinter, в котором находились 10 пассажиров.



Фото: МВД Беларуси

В результате аварии транспортные средства загорелись, их потушили спасатели. Водитель и 13-летний пассажир Volkswagen погибли на месте. Водитель и пассажиры микроавтобуса были доставлены в больницу для осмотра.



Фото: МВД Беларуси

Обстоятельства ДТП выясняются.



Фото: МВД Беларуси

Месяцем ранее под Псковом в аварию попал автобус с белорусами.