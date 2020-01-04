США начали переброску более четырех тысяч военных на Ближний Восток

РБК ). Военные должны укрепить позиции США на фоне растущей напряженности после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Associated Press (перевод —).





Как заявил агентству представитель дивизии подполковник Майк Бернс, в течение нескольких дней 3,5 тыс. десантников присоединятся еще к 700 военнослужащим, которых отправили в Кувейт ранее на этой неделе.





Агентство отмечает, что наращивание военного присутствия США в регионе отражает опасения Вашингтона по поводу вероятных ответных действий Ирана на авиаудар, в результате которого погиб Сулеймани.









О том, что Пентагон одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток, стало известно 3 января. Как отмечал CNBC News, военные разместятся в том числе в Кувейте и Ираке. При этом в Пентагоне уточнили, что переброска войск происходит рамках ранее объявленного ведомством плана по усилению защиты американского посольства в Багдаде. Наращивание сил не является прямым ответом на гибель Сулеймани, вызвавшую недовольство Тегерана, указали в Минобороны.





Иранский военачальник был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада, операция была проведена по приказу президента Дональда Трампа.