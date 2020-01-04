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Незаконное строительство, захват земель, неосвоение участков… В прокуратуре Гродненского района рассказали, как граждане соблюдают земельное законодательство

05.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Незаконное строительство, захват земель, неосвоение участков… В прокуратуре Гродненского района рассказали, как граждане соблюдают земельное законодательство

Заместитель прокурора Виктор Горошко приводит свежий факт.

Жительница района построила пирс и площадку для личного отдыха на берегу Немана, самовольно захватив 12 соток прилегающей к своему участку территории, в том числе лесного фонда. Специалисты установили, что ущерб окружающей среде составил 1 125 базовых величин, или 28 687,50 белорусских рубля. Нарушительница поплатилась штрафом. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за порчу земель.
 
Наказали рублем еще одного нарушителя. Житель Гродненского района возвел на берегу Немана причал и малые архитектурные формы для личного отдыха, а территорию выложил плиткой и оградил. По требованию прокуратуры нарушения устранены. 
 
Работники прокуратуры систематически проверяют, как граждане соблюдают земельное законодательство. Самые распространенные нарушения – незаконное строительство, захват земель, неосвоение участков… Виктор Горошко напоминает, что строительство без правоустанавливающих документов на землю и на сам объект расценивается как самовольный захват земли и самовольное строительство, за что предусмотрена административная ответственность.
 
К слову, предельный срок (без учета продления) возведения коробки жилого дома составляет три года с даты регистрации прав на земельный участок в БТИ. В противном случае земельный участок может быть изъят в судебном порядке. 

rgazeta.by
 
 
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Заместитель прокурора Виктор Горошко приводит свежий факт. Жительница района построила пирс и площадку для личного отдыха на берегу Немана, самовольно захватив 12...
 
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