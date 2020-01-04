Незаконное строительство, захват земель, неосвоение участков… В прокуратуре Гродненского района рассказали, как граждане соблюдают земельное законодательство

Источник материала: Вороновская газета





Заместитель прокурора Виктор Горошко приводит свежий факт.

Жительница района построила пирс и площадку для личного отдыха на берегу Немана, самовольно захватив 12 соток прилегающей к своему участку территории, в том числе лесного фонда. Специалисты установили, что ущерб окружающей среде составил 1 125 базовых величин, или 28 687,50 белорусских рубля. Нарушительница поплатилась штрафом. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за порчу земель.



Наказали рублем еще одного нарушителя. Житель Гродненского района возвел на берегу Немана причал и малые архитектурные формы для личного отдыха, а территорию выложил плиткой и оградил. По требованию прокуратуры нарушения устранены.



Работники прокуратуры систематически проверяют, как граждане соблюдают земельное законодательство. Самые распространенные нарушения – незаконное строительство, захват земель, неосвоение участков… Виктор Горошко напоминает, что строительство без правоустанавливающих документов на землю и на сам объект расценивается как самовольный захват земли и самовольное строительство, за что предусмотрена административная ответственность.



К слову, предельный срок (без учета продления) возведения коробки жилого дома составляет три года с даты регистрации прав на земельный участок в БТИ. В противном случае земельный участок может быть изъят в судебном порядке.