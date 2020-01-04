Будущее «Минска» туманно не только из-за «Динамо» – ушли лидеры-белорусы, пара россиян и неплохой украинец

Во-первых, из-за подвешенного состояния столичного «Динамо» неясно, в какой лиге «горожане» начнут новый сезон. Клубы принадлежат одному собственнику – Мингорисполкому, а согласно регламенту АБФФ так быть не должно, и команда, занявшая в чемпионате более низкое место, отправляется в Д2. «Минск» отстал от «Динамо» на 14 очков и обосновался только девятым, пишет

Во-вторых, могут возникнуть проблемы со стадионом. Свои домашние матчи «красно-синие» проводят на «Маяковке», где лежит синтетический газон. Однако федерация приняла решение о запрете играть на искусственных полях с мая по декабрь. Да, у «Минска» есть стадион «Трактор», но переезд все равно добавит головной боли.

Ну, и в-третьих, столичная команда теряет большую группу игроков. Причем уходят не только молодые активы, на продажу которых в клубе закладывались, но и важные футболисты основы. Главному тренеру Андрею Разину, продлившему контракт, придется крепко подумать над составом.

Иван Бахар, полузащитник

Перешел в минское «Динамо».













21-летний хавбек провел во взрослом футболе три полноценных сезона. И каждый получался лучше предыдущего. В 2017-м Бахар заработал всего 2 (2+0) очка в 23 играх, в 2018 – 6 (5+1) в 25. Прошлый год стал пока самым успешным в карьере: 29 матчей, 7 голов, 4 передачи. Яркая игра обратила на себя внимание тренерского штаба сборной. В сентябре Бахар дебютировал в «националке». Более того, он поучаствовал во всех четырех матчах команды под руководством Михаила Махреля.





У признанного лучшим в сезоне в «Минске» футболиста на руках были предложения от «Динамо», «Шахтера» и «Шерифа», но он выбрал столичный клуб. «Динамо» явно пришлось прилично раскошелиться – по словам гендиректора «Минска» Игоря Шлойдо, компенсация за воспитание таланта равна 300 тысячам долларов. Спортивного директора «бело-голубых» эта сумма пугала, но, видимо, стороны сумели договориться.





Евгений Шевченко, нападающий

Перешел в брестское «Динамо».













Еще один дебютант сборной при Мархеле сменил клубную прописку в первый день нового года. Среди охотников на форварда, который забил за чемпионат всего четыре мяча, был и «Шахтер», но 23-летний футболист выбрал Брест . Там за нападающим следили весь сезон (считают, что Шевченко провел его на высоком уровне) и надеются, что игрок поможет в достижении целей.





Контракт минчанин подписал на два года. Что интересно, еще в ноябре Игорь Шлойдо отмечал, что клуб будет пытаться сохранить и Бахара, и Шевченко, если городом будет поставлена задача бороться за высокие места. Судя по тому, что ушли из клуба оба, такой задачи нет.





Илья Алексиевич, полузащитник

Свободный агент.













В феврале Алексиевичу исполнится 29 лет. Опытный полузащитник приходил в «Минск» с целью помочь Андрею Разину воспитывать молодых. Однако толком у уроженца Жодино в столице не получилось. В первом круге играл исправно, а затем на него обрушились травмы. В итоге провел только 14 матчей в сезоне и результативных баллов не набрал.





Леонид Ковель, нападающий

Свободный агент.













Любитель шансона провел сезон без забитых мячей. Последний раз в официальных матчах Ковель забивал в мае 2018 года – в ворота «Городеи», будучи игроком «Немана».









Правда, и игрового времени в этом сезоне у форварда было немного. Да, Леонид провел 23 матча за «горожан», но лишь в восьми выходил в старте и всего два сыграл полностью. Зато у ветерана-резервиста три голевых паса.

Виктор Свежов, полузащитник

Свободный агент.













В свое время 28-летний полузащитник подавал неплохие надежды: в составе юношеской сборной России выигрывал престижный мемориал Гранаткина в 2009-м, Пытался закрепиться в таких клубах РПЛ, как московское «Динамо» и Крылья Советов». Но больше раскрылся в ФНЛ.





Россиянин появился в «Минске» в августе, перейдя из «Сибири», которая вылетела в третий дивизион. За оставшееся до конца сезона высшей лиги время провел 13 матчей, в которых заработал три голевых паса. Но полноценным игроком основы «горожан» не стал – матчи в стартовом составе чередовались с выходами на замену.





Вадим Ларионов, нападающий

Свободный агент.













Еще один россиянин, перебравшийся в «Минск» прошлым летом. До переезда в Беларусь играл за «Догопрудный» в ПФЛ. В 22 матчах за подмосковную команду забил 9 мячей.





Начал в Минске Ларионов неплохо – в первых двух матчах за дубль «горожан» отличился трижды. Разин постепенно подводил нападающего к основе, выпуская на замену. Однако в начале сентября Вадим получил травму и выбыл на месяц, после чего потерял место даже на скамейке запасных. Всего на счету форварда 42 минуты в двух матчах за основу «Минска».





Евгений Зубейко, защитник

Свободный агент.













Украинец сыграл за «горожан» в 21 матче и забил два мяча – «Энергетику-БГУ» и «Славии». Это было эффектно, но результата команде не принесло. В Мозыре Зубейко помог отыграться с 0:3, но «Славия» смогла забить победный для себя четвертый (отметка 4:45).









А эстетский гол украинца пяткой в матче с «Энергетиком-БГУ» начал разгром самого «Минска» – студенты ответили шестью мячами с покером Ильи Шкурина.









Парадоксально, но гораздо больше пользы «Минску» Зубейко принес, когда травмировался. Случилось это в конце апреля. Благодаря тому, что легионер оказался вне игры, Разину пришлось впускать на поле 17-летнего Дмитрия Прищепу. Молодой парень ухватился за свой шанс и использовал его на все 100 процентов – сыграл так здорово, что выгодно для клуба уехал в питерский «Зенит».





Бонус