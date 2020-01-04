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Ушёл из жизни боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Источник материала: СТВ
Новости России. 5 января в 8:20 ушёл из жизни хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко. Об этом
Павленко был успешным оперирующим онкологом России. Весной 2018 года мужчина узнал, что у него рак желудка 3 стадии. Однако хирург не стал опускать руки, продолжил работать и вёл блог о своём лечении.
1 января Павленко
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Новости России. 5 января в 8:20 ушёл из жизни хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко. Об этом...
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