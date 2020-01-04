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Иностранный студент похитил у приятеля 74 тысячи долларов

05.01.2020 13:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Иностранный студент похитил у приятеля 74 тысячи долларов
Flickr.com

В Советское РУВД столицы в последний день 2019 года обратился 20-летний иностранный студент. Он рассказал, что у него украли более 74 000 долларов.

Выяснилось, накануне Нового года 21-летний соотечественник молодого человека, с которым тот проживал в общежитии, подвез друга в банк. Там иностранец получил денежный перевод на покупку квартиры. 

На обратном пути водитель предложил положить деньги в бардачок машины для сохранности. После этого он остановился и попросил помочь перенести некоторые вещи в багажник. 

Как только потерпевший вышел из машины, иностранец уехал в неизвестном направлении, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Деньги преступник спрятал в лесу. 

Иностранный студент похитил у приятеля 74 тысячи долларов
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Теги: Минск
 
 
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Преступник намеревался потратить деньги на девушек, казино и покупку новой машины.
 
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