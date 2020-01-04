Иностранный студент похитил у приятеля 74 тысячи долларов

Источник материала: Аргументы и факты

В Советское РУВД столицы в последний день 2019 года обратился 20-летний иностранный студент. Он рассказал, что у него украли более 74 000 долларов.

Выяснилось, накануне Нового года 21-летний соотечественник молодого человека, с которым тот проживал в общежитии, подвез друга в банк. Там иностранец получил денежный перевод на покупку квартиры.

На обратном пути водитель предложил положить деньги в бардачок машины для сохранности. После этого он остановился и попросил помочь перенести некоторые вещи в багажник.

Как только потерпевший вышел из машины, иностранец уехал в неизвестном направлении, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.