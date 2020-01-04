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Тело пожилой женщины обнаружено в подвале дома в Минске

05.01.2020 13:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 4 января в Минске в подвале дома на ул. Панченко, 50 было обнаружено тело женщины. 

Как сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Екатерину Гарлинскую, тело 60-летней женщины находилось в подвале примерно две недели. 

Для установления причины смерти будет проведена судмедэкспертиза. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 4 января в Минске в подвале дома на ул. Панченко, 50 было обнаружено тело женщины.  Как сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на...
 
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