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Тело пожилой женщины обнаружено в подвале дома в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 4 января в Минске в подвале дома на ул. Панченко, 50 было обнаружено тело женщины.
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Для установления причины смерти будет проведена судмедэкспертиза.
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Новости Беларуси. Утром 4 января в Минске в подвале дома на ул. Панченко, 50 было обнаружено тело женщины. Как сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на...
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