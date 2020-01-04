Виктор Пранюк назначен заместителем председателя Гродненского облисполкома

Источник материала: Вороновская газета





Виктор Пранюк родился 30 апреля 1973 года в деревне Пески Лидского района Гродненской области. Окончил Белорусский государственный педагогический университет, учитель физики и информатики.

Работал учителем физики и информатики в общеобразовательной школе № 11, директором общеобразовательной школы № 3 города Лиды. Занимал должность директора ГУО «Общеобразовательный лицей № 1 г. Лида».

До последнего времени работал в должности заместителя председателя Лидского районного исполнительного комитета.

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