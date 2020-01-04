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Виктор Пранюк назначен заместителем председателя Гродненского облисполкома

05.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Виктор Пранюк назначен заместителем председателя Гродненского облисполкома

Виктор Пранюк родился 30 апреля 1973 года в деревне Пески Лидского района Гродненской области. Окончил Белорусский государственный педагогический университет, учитель физики и информатики.

Работал учителем физики и информатики в общеобразовательной школе № 11,  директором общеобразовательной школы № 3 города Лиды. Занимал должность директора ГУО «Общеобразовательный лицей № 1 г. Лида».

До последнего времени работал в должности заместителя председателя Лидского районного исполнительного комитета.

https://grodnonews.by/

 
 
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Виктор Пранюк родился 30 апреля 1973 года в деревне Пески Лидского района Гродненской области. Окончил Белорусский государственный педагогический университет,...
 
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