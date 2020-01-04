В Гомеле на Привокзальной площади сгорела новогодняя ёлка

Как стало известно, инцидент произошел утром 5 января. Около 8 часов утра в МЧС поступил сигнал о том, что на Привокзальной площади в Гомеле горит новогодняя елка. Искусственное дерево сгорело за 10 минут, пишет TUT.by .

«Ель искусственная, состоит из пластиковых ветвей на металлическом каркасе высотой 15 метров. Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. В результате пожара огнем уничтожены пластиковые ветки и иллюминация по всей площади», – сообщили представители МЧС.

В данный момент устанавливается причина пожара. По предварительной информации, было допущено нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Остатки ели демонтируют при помощи техники.

Омтетим, что это не первый подобный инцидент в Гомеле. В 2018 году из-за неисправной иллюминации там сгорели две ели – возле проходной КУП «Горэлектротранспорт» и на площади Победы.