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В Гомеле на Привокзальной площади сгорела новогодняя ёлка
05.01.2020 11:53 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Игорь Филев /
Как стало известно, инцидент произошел утром 5 января. Около 8 часов утра в МЧС поступил сигнал о том, что на Привокзальной площади в Гомеле горит новогодняя елка. Искусственное дерево сгорело за 10 минут, пишет
«Ель искусственная, состоит из пластиковых ветвей на металлическом каркасе высотой 15 метров. Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. В результате пожара огнем уничтожены пластиковые ветки и иллюминация по всей площади», – сообщили представители МЧС.
В данный момент устанавливается причина пожара. По предварительной информации, было допущено нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Остатки ели демонтируют при помощи техники.
Омтетим, что это не первый подобный инцидент в Гомеле. В 2018 году из-за неисправной иллюминации там сгорели две ели – возле проходной КУП «Горэлектротранспорт» и на площади Победы.
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Ель была искусственная, состояла из пластиковых ветвей на металлическом каркасе.
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