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В Китае провели перепись золотых обезьян. И вот что узнали

05.01.2020 14:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае провели перепись золотых обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это потребовалось более 100 дней.

В Китае провели перепись золотых обезьян. И вот что узнали

Специалисты выяснили, что количество этих редких приматов на территории страны значительно выросло за последние полтора десятилетия – сейчас в парках и заповедниках Китая обитает почти 1,5 тысячи особей. Ученые считают, что все это благодаря усилиям местных властей по улучшению окружающей среды.

В Китае провели перепись золотых обезьян. И вот что узнали

В Китае провели перепись золотых обезьян. И вот что узнали

В Китае провели перепись золотых обезьян. И вот что узнали

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Новости Китая. В Китае провели перепись золотых обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это потребовалось более 100 дней. Специалисты выяснили,...
 
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