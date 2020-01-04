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В Лиде мужчина «заминировал» Дом культуры железнодорожников. Вердикт суда: три года колонии строгого режима

05.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде мужчина «заминировал» Дом культуры железнодорожников. Вердикт суда: три года колонии строгого режима

Cудом Лидского района рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Лиды, ранее неоднократно судимого, в том числе за заведомо ложное сообщение об опасности, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.340 УК.

Обвиняемый, имеющий не снятую и не погашенную судимость, в ноябре 2019 года около 22 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону 102 и сообщил заведомо ложную информацию о том, что заминировано административное здание Дома культуры железнодорожников.

Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Приговором суда. Обвиняемый признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, совершенном повторно и на основании ч.2 ст.340 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

В соответствии со ст.107 УК к обвиняемому применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба суда.

lidanews.by
 
 
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Cудом Лидского района рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Лиды, ранее неоднократно судимого, в том числе за заведомо ложное сообщение об опасности,...
 
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