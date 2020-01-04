Власти назвали самый проблемный по занятости город. Угадайте, какой?

В 2020 году в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда попали 28 районов и один город — Бобруйск.посмотрел, какие вакансии есть в некоторых из проблемных районов и сколько обещают платить работникам.

Напомним, создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено документом по тунеядцам — декретом № 1.





В этом году в списке проблемных территорий в плане ситуации на рынке труда оказались 2 района в Гродненской области, по 3 в Гомельской и Брестской. В Могилевской — 2 района и Бобруйск. Больше всего районов с напряженной ситуацией на рынке труда в Витебской и Минской областях — по 9.









В некоторых районах сейчас довольно много вакансий. По данным общереспубликанского банка вакансий, в Молодечненском их 766. К примеру, государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» ищет на постоянную работу воспитателя и предлагает ему минимально возможную зарплату за ставку — 375 рублей. ООО «Беллерофон» требуется фармацевт-рецептор в аптеку. Зарплата — от 882 рублей. Компания с необычным названием МУБР хочет найти мастера по капитальному подземному ремонту скважин. Работа вахтой 14/14. От кандидата требуется опыт работы. Зарплату обещают от 1791 рубля. И это самая высокая из предлагаемых в объявлениях в Молодечненском районе.





Еще больше вакансий в Бобруйске — 1339. Большая часть организаций и предприятий ищет работников на неполную ставку — 0,25 или 0,5. Зарплаты предлагают от 330 рублей за ставку. К примеру, столько готов платить бухгалтеру отдел по образованию, спорту и туризму Бобруйского райисполкома. ОАО «ТаиМ» предлагает вакансию маркетолога с зарплатой от 600 рублей.





Есть несколько вакансий с зарплатами от 1500 рублей. Такую готово платить ОАО «Строительный трест № 13» генеральному директору, которого оно ищет. Плюс ему обещают квартиру. Такой же заработок будет у директора БКУДП теплоэнергетики УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз».





Напомним, в 2019 году Бобруйск также оказался единственным городом с напряженной ситуацией на рынке труда. Основная причина — высокий процент вынужденной неполной занятости и низкий темп роста численности занятых в экономике.





В Березовском районе 177 вакансий. «Березовский РЦГЭ» ищет врача-бактериолога на 0,25 ставки. Зарплату предлагают от 100 рублей. Преподавателю физики, который требуется Белоозерскому государственному профессионально-техническому колледжу электротехники, обещают зарплату от 390,79 рублей. ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» ищет повара на зарплату от 400 рублей. Сюда же нужен логистик с высшим образованием. Ему предлагают зарплату больше — от 720 рублей. Но самые большие заработки предприятие обещает водителям автомобиля — их требуется целых 5. Им будут платить от 1300 рублей. К слову, это самая высокая зарплата, которая предлагается в районе. ОДО «БерезаУАЗавтосервис» ищет главного механика и ему предлагает зарплату от 1200 рублей.





В Лунинецком районе открыто 275 вакансий. Требуется много медперсонала, предлагают 0,25 ставки и зарплаты от 93 рублей до 150. ГУК «Централизованная клубная система Лунинецкого района» нужен хормейстер на 0,5 ставки. Зарплата прописана 187,5 рубля. КУП «Межлесское» приглашает на работу главного агронома. Платить ему готовы от 740 рублей. Начальника ПТО с опытом работы по специальности ищет КУП ВКХ «Лунинецкий водоканал». Зарплату предлагают от 900 рублей. Самую высокую зарплату в районе готовы платить заведующему аптечных организаций — аптеки, аптечного склада, базы, — от 1100 рублей. Его ищет ОДО «АПТЕКА-63» в Лунинце.





А вот в Поставском районе всего 10 вакансий. ОАО «Поставымебель» хочет найти слесаря-электрика по ремонту электрооборудования. В объявлении прописана зарплата от 450 рублей. Также требуется медицинская сестра-специалист в ГУ «1-й военный госпиталь ОПС РБ». Ей готовы платить от 790 рублей. Самую высокую зарплату предлагают заместителю руководителя организации по идеологической работе ООО «Мясокомбинат Поставский» — от 800 рублей.





В Шарковщинском районе вакансий чуть больше, чем в Поставском, — 22. ОАО «Жвиранка» приглашает на работу юриста и предлагает ему зарплату от 400 рублей. Такой же заработок обещают оператару машинного доения в КУПс/хП имени Маркова. Командиру отделения, которого ищет МЧС, предлагают заработок от 650 рублей. И это самая высокая зарплата, которую можно найти в вакансиях, имеющихся в районе.





В Рогачевском районе 127 вакансий. Минимальную зарплату в районе предлагает ОАО «АгроЖуравичи» лаборанту — от 330 рублей. Это за полную ставку. Такую же на этом предприятии может получать сторож. ЧТУП «Заалан» обещает администратору магазина одежды зарплату от 450 рублей. Это в Рогачевском районе самая распространенная зарплата. ОАО «Кистени» ищет главного зоотехника, обещает зарплату от 750 рублей и дом для проживания. Максимальную зарплату обещают инженеру-технологу, который должен заниматься разработкой и сопровождением управляющих программ на станках с ЧПУ в ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор». Он будет получать от 1200 рублей.





Немного вакансий в Зельвенском районе, их 131. ГУ «Центр социального обслуживания населения Зельвенского района» на постоянную работу ищет няню, зарплату предлагают от 425 рублей. Зельвенское РУП ЖКХ нуждается в слесаре по обслуживанию тепловых сетей. Заработок у него будет от 330 рублей. Здесь же нужен начальник участка. Зарплата указана от 1155 рублей. Филиал «Князево» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» открыл вакансию для оператора по искусственному осеменению животных и птицы. Обещает платить от 512 рублей. Опыт работы для кандидата обязателен. Зельвенский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гродненское областное управление МЧС» приглашает на работу спасателя-пожарного в возрасте до 28 лет. Зарплата указана от 630 рублей.





В Копыльском районе насчитывается 204 вакансии. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи местного райисполкома ищет главного хранителя фондов. Правда, платить ему обещают от минималки — 375 рублей. Копыльскому райпо нужен тракторист. Зарплата — от 450 рублей. В КУП «Копыльский РСУ» есть две вакансии плотника-бетонщика с зарплатой от 600 рублей. ОАО «Преснаки» хочет найти главного ветеринарного врача, ему обещают самую высокую зарплату из имеющихся в районе вакансий — от 1500 рублей и общежитие.