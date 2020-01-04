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В Минске установят мемориальную доску Василю Быкову
05.01.2020 15:03 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
4 января художник Игорь Засимович впервые представил концепцию доски членам Союза писателей. Те попросили доработать проект.
Художник
Следующее заседание совета может состояться «через две недели, через месяц». К этому времени надо будет предложить новое место, а возможно, и новый вид доски.
Главный организатор установки доски - благотворительный Фонд Марии Магдалены Радзивилл. Президент Фонда Александр Сапега сообщил, что помощь оказали сотрудники Министерства иностранных дел, министр Владимир Макей и Государственный музей белорусской литературы.
В 2020 году исполнится 96 лет со дня рождения Василя Быкова. Народный писатель Беларуси умер 17 лет назад. С тех пор
7 марта 2018 года председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец отправил по этому поводу обращение в адрес Александра Лукашенко. Но в ответе из Министерства информации говорилось, что переименование улицы возможно только в исключительных случаях, поскольку эта процедура причиняет неудобства жителям и организациям, а также требует значительных финансовых затрат.
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По предварительным данным мемориальная доска появится на фасаде дома №10 на улице Максима Танка, где долгое время жил писатель.
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