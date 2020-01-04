В Минске установят мемориальную доску Василю Быкову

4 января художник Игорь Засимович впервые представил концепцию доски членам Союза писателей. Те попросили доработать проект.

Художник рассказал : «Я ждал этой встречи два года, и она наконец случилась. Я представил эскиз и предложил место расположения, однако у «Союза» возникли вопросы. Некоторым не понравилось, что было выбрано место со стороны двора: архитектура дома создает некоторые ограничения. Решили поискать более подходящее место».

По его словам , в ближайшее время будет выбрана новая локация и в зависимости от нее отредактирован эскиз доски. Нынешний вариант — это гранит и бронза размером 120х80 сантиметров.

Следующее заседание совета может состояться «через две недели, через месяц». К этому времени надо будет предложить новое место, а возможно, и новый вид доски.

Главный организатор установки доски - благотворительный Фонд Марии Магдалены Радзивилл. Президент Фонда Александр Сапега сообщил, что помощь оказали сотрудники Министерства иностранных дел, министр Владимир Макей и Государственный музей белорусской литературы.

В 2020 году исполнится 96 лет со дня рождения Василя Быкова. Народный писатель Беларуси умер 17 лет назад. С тех пор ведутся разговоры о том, что нужно установить памятник и назвать улицу в его честь.

7 марта 2018 года председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец отправил по этому поводу обращение в адрес Александра Лукашенко. Но в ответе из Министерства информации говорилось, что переименование улицы возможно только в исключительных случаях, поскольку эта процедура причиняет неудобства жителям и организациям, а также требует значительных финансовых затрат.