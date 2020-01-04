Беларусь приобретет акции МБРР на 81,18 млн долларов

При этом будет оплачено только почти 11,73 млн долларов. Остальная часть составит гарантийную часть капитала МБРР и подлежит оплате по требованию.





Международный банк реконструкции и развития, совместно с МАР — фондом для беднейших стран — являются основой Всемирного банка.