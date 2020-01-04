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Беларусь приобретет акции МБРР на 81,18 млн долларов
Источник материала: Партизан
В соответствии с ним Беларусь приобретет 673 акции МБРР на сумму 81,187 млн долларов. Стоимость одной ценной бумаги составляет 120 635 долларов.
При этом будет оплачено только почти 11,73 млн долларов. Остальная часть составит гарантийную часть капитала МБРР и подлежит оплате по требованию.
Международный банк реконструкции и развития, совместно с МАР — фондом для беднейших стран — являются основой Всемирного банка.
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В соответствии с ним Беларусь приобретет 673 акции МБРР на сумму 81,187 млн долларов. Стоимость одной ценной бумаги составляет 120 635 долларов.
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