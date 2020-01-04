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ГАИ опубликовала список участков повышения скоростных режимов на дорогах

05.01.2020 13:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 января ГАИ опубликовала список из 19 участков трасс и дорог, где увеличили скоростной режим.

Меры по повышению скоростного режима будут завершены до 1 марта 2020 года. В ГАИ также отметили, что работа по оптимизации скоростных режимов на улично-дорожной сети будет продолжена, пишет TUT.BY




*СКДС — стационарный датчик контроля скорости

В настоящее время скоростной режим повышен на участках автомобильных дорог Р-28, Р-58, Р-80.

Напомним, в декабре президент Беларуси в ходе совещания по административной ответственности указал на большое количество превышений скорости, которые фиксируются автоматическими средствами. Он поручил пересмотреть скоростной режим, так как нередко водители просто вынуждены нарушать ограничения из-за особенностей дорожного движения или самой дороги в местах установки камер.

В конце декабря прошлого года комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве рассмотрела вопросы увеличения скоростных режимов движения и соответствующей оптимизации работы системы фото- и видеофиксации нарушений на автомобильных дорогах и МКАД. Повысить допустимую скорость предложили на 16 участках дорог.
 
 
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5 января ГАИ опубликовала список из 19 участков трасс и дорог, где увеличили скоростной режим.
 
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