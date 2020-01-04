Живет в сердцах милосердие

Источник материала: Ивьевский край

В 1998 году Президент Беларуси издал Указ, по которому пятый январский день был объявлен Днем работников социальной защиты.

Глубоко символично, что именно в рождественские дни, 5 января, отмечается День работников социальной службы. Святой долг человека-христианина - всю жизнь помогать страждущим, больным, тем, кому нелегко. Но особый смысл приобретает это милосердие и благотворительность именно в дни Рождества Христова. А у социальных работников - это не относится только к положительным чертам характера. Это - служебный долг. Потому и должен ты соответствовать, потому и не задерживаются долго на этой работе те, у кого дефицит и сердечности, и душевности.

Во всем мире цивилизованность государства и общества определяется по отношению к старикам, детям, социально незащищенным слоям населения. Нельзя быть счастливым и умиротворенным, когда рядом с тобой кто-то задыхается в вакууме одиночества, бездушия, финансовых и моральных проблем.

Социальной службе уже больше 90 лет. Она меняла свои формы и методы работы, оставляя неизменной сущность. Пожалуй, самой большой находкой службы было открытие отделения социальной помощи на дому. Это еще раз подчеркнуло, что, как бы тяжело ни было стране, какие бы экономические и техногенные катаклизмы ни сотрясали общество, государство не забывает о тех, кому труднее остальных, и поддерживает пенсионеров, инвалидов, малообеспеченные слои населения, многодетные семьи.

























В районе эта служба функционирует уже несколько десятилетий. С открытием в 2003 году территориального центра социального обслуживания населения, она приобрела более очерченный, более значимый статус.

Как сказала нам директор территориального центра социального обслуживания населения Кристина Мечиславовна Трофимчик, в целях выполнения комплексной программы развития социального обслуживания, в районе действует целая система работы по социальному обслуживанию. Количество населенных пунктов, охваченных социальным обслуживанием, с каждым годом растет и ныне составляет более 90 процентов от общего количества населенных пунктов. В целях более качественного и полного охвата населения социальным обслуживанием, организована работа 13 социальных пунктов. Четыре из них работают на стационарной основе.

Как и по всей Беларуси, вводятся инновационные формы социального обслуживания. Уже есть "приемные" семьи для пожилых и одиноких граждан, "гостевые" семьи, "дома взаимопомощи и социальной поддержки", "дома зимовки", дом самостоятельного совместного проживания в д. Кривичи, внедрена новая инновационная форма - "замещающая семья".

Реализуется межведомственный медико-социальный проект для граждан пожилого возраста "Санаторий на дому" с целью повышения качества жизни и поддержания активного долголетия пожилых людей.

Большой популярностью среди пожилых пользуется отделение дневного пребывания для людей пожилого возраста. Это то место, где они вновь чувствуют себя нужными обществу, людям, где они буквально молодеют душой и телом. С момента открытия этого отделения идет реализация проектов, цель которых - обеспечение активного долголетия и повышение качества жизни пожилых граждан.

В составе ТЦСОН Ивьевского района успешно действует 8 отделений: отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования, отделение социальной помощи на дому, отделение социальной адаптации и реабилитации, отделение адресной социальной помощи и поддержки, отделение дневного пребывания для инвалидов, отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста; в т.ч. отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревнях Лукашино и Некраши; дома самостоятельного совместного проживания для граждан пожилого возраста в деревне Кривичи и агрогородке Центральная.

Много форм и методов работы у этой службы и одно большое теплое сердце на всех ее сотрудников. Их работает 176 человек, в том числе 101 социальный работник.

Милосердие, сочувствие, сострадательность - это не только физически большая работа, это еще и великий душевный труд. И никакая зарплата, никакие обязательства и чувства долга не могут заставить сердце быть большим и добрым.

Как тут не вспомнить слова мудрого Короля из советского фильма "Золушка": "Никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу - большой, и сердце - справедливым". Как нельзя лучше подходят они тем, о ком сегодня идет речь.

В преддверии профессионального праздника Кристина Мечиславовна назвала имена тех, чья профпригодность действительно проверена временем, кто работает по всему району, помогая людям, спасая их от одиночества и растерянности перед старостью и болезнями. Это Мария Чеславовна Ивановская, Татьяна Вацлавовна Букато, Татьяна Чеславовна Сильванович, Татьяна Николаевна Ковалевская, Марина Федоровна Сухалет, Леокадия Викторовна Коваленко, Мария Иосифовна Зверко, Лилия Станиславовна Доменяко, Олег Иванович Чаплин, Виталий Вячеславович Тешко, Янина Викторовна Касперович, Сергей Геннадьевич Шабуня.

Настоящим примером милосердия и великой гуманности являются Мария Иосифовна Бекиш, Жанна Юрьевна Панкратова, Мария Николаевна Васюкевич, Олег Александрович Фурса.

Именно добрым светом Рождества наполнены души и сердца этих людей и их коллег, профессиональным долгом которых является помощь другим.

Их труд в реалиях современной жизни очень важен и нужен. Благородная миссия, которую вы выполняете день за днем в течение многих лет, подчас забывая о собственных проблемах и заботах, заслуживает самого глубокого уважения. Социальный работник - это не просто профессия, это призвание, достойное людей неравнодушных, людей с открытой душой и добрым сердцем.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.