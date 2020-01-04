Почему Путин не может слишком сильно наказывать Лукашенко

"Солидарность" . Конечно, российское руководство дистанцируется от конфликтов по поводу энергоносителей, делегируя ответственность за происходящее «субъектам хозяйствования». Однако этот маневр вряд ли кого-нибудь способен обмануть. Во-первых, официально сообщалось, что 30 и 31 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали условия поставки углеводородов: пытались согласовать конкретные объемы, сроки и цены. Во-вторых, и без пресс-релизов ясно, что степень (не)уступчивости «Роснефти» и «Газпрома» в этих вопросах зависит от того, что им скажут в Кремле, пишет





Договоренности не достигнуты, и речь зашла даже о приостановке поставок российских газа и нефти в Беларусь с 1 января. Однако Москва уклонилась от игры на обострение. В результате поставки газа продолжаются на прежних условиях. С нефтью сложнее, но никто не стал мешать компаниям Михаила Гуцериева обеспечивать Беларусь «черным золотом» на условиях Александра Лукашенко.





Главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов еще раньше объяснил в эфире «Эха Москвы», почему российское руководство, несмотря на необходимость поглотить Беларусь как можно скорее, ведет себя внешне не слишком последовательно. По словам эксперта, угрозы Кремля имеют свои естественные границы: он не может позволить себе потерять привилегированного союзника.









– Беларусь – единственная из постсоветских государств, которая согласилась на самую глубокую пока интеграцию с Россией, – констатирует Баунов. – Как вы думаете, Россия может после этого разрушить белорусскую экономику?





Публицист перечисляет три направления, по которым РФ может оказывать давление на нашу страну: дотации в области энергоресурсов, выдача льготных кредитов, привилегированный доступ на российские рынки. Беларуси весьма чувствительна ко всем этим факторам. Но...





– Если у России есть какие-то планы на создание вокруг себя пояса дружественных государств, она никак не может слишком сильно наказывать Лукашенко. Она должна показать, что страна, которая интегрируется с Россией на постсоветском пространстве, во-первых, процветает, а не влачит жалкое существование. Во-вторых, тем не менее, ее лидеры, ее руководство и ее граждане пользуются достаточной степенью самостоятельности, – говорит Баунов. – Именно поэтому Россия с одной стороны, желая не упустить момент, когда все прибывающая масса молодых белорусов все меньше помнит жизнь в общей стране, не может передавить.





По мнению эксперта, сейчас развиваются два параллельных, но разнонаправленных процесса. С одной стороны, Россия постепенно усиливает контроль над Беларусью (например, прибрав к рукам её газотранспортную систему), с другой становится все больше белорусов, которые не очень себе представляют себе жизнь вне независимого государства.













Баунов считает, что становление нашей страны на свои ноги идет несколько быстрее, чем усиление российского контроля над Беларусью. Если эта оценка справедлива, то она вселяет осторожный оптимизм.





Кремль, конечно, хочет и Беларусь скушать, и остальных потенциальных «союзников» не распугать. И, похоже, пока гонится за двумя зайцами.