ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему Путин не может слишком сильно наказывать Лукашенко

05.01.2020 15:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В отношениях Беларуси и России, похоже, наступает «нефтяное перемирие». Поставки газа тоже продолжаются, как и споры по поводу его цены. Предновогодняя атака Кремля не удалась?

Конечно, российское руководство дистанцируется от конфликтов по поводу энергоносителей, делегируя ответственность за происходящее «субъектам хозяйствования». Однако этот маневр вряд ли кого-нибудь способен обмануть. Во-первых, официально сообщалось, что 30 и 31 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали условия поставки углеводородов: пытались согласовать конкретные объемы, сроки и цены. Во-вторых, и без пресс-релизов ясно, что степень (не)уступчивости «Роснефти» и «Газпрома» в этих вопросах зависит от того, что им скажут в Кремле, пишет "Солидарность".

Договоренности не достигнуты, и речь зашла даже о приостановке поставок российских газа и нефти в Беларусь с 1 января. Однако Москва уклонилась от игры на обострение. В результате поставки газа продолжаются на прежних условиях. С нефтью сложнее, но никто не стал мешать компаниям Михаила Гуцериева обеспечивать Беларусь «черным золотом» на условиях Александра Лукашенко.

Главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов еще раньше объяснил в эфире «Эха Москвы», почему российское руководство, несмотря на необходимость поглотить Беларусь как можно скорее, ведет себя внешне не слишком последовательно. По словам эксперта, угрозы Кремля имеют свои естественные границы: он не может позволить себе потерять привилегированного союзника.


– Беларусь – единственная из постсоветских государств, которая согласилась на самую глубокую пока интеграцию с Россией, – констатирует Баунов. – Как вы думаете, Россия может после этого разрушить белорусскую экономику?

Публицист перечисляет три направления, по которым РФ может оказывать давление на нашу страну: дотации в области энергоресурсов, выдача льготных кредитов, привилегированный доступ на российские рынки. Беларуси весьма чувствительна ко всем этим факторам. Но...

– Если у России есть какие-то планы на создание вокруг себя пояса дружественных государств, она никак не может слишком сильно наказывать Лукашенко. Она должна показать, что страна, которая интегрируется с Россией на постсоветском пространстве, во-первых, процветает, а не влачит жалкое существование. Во-вторых, тем не менее, ее лидеры, ее руководство и ее граждане пользуются достаточной степенью самостоятельности, – говорит Баунов. – Именно поэтому Россия с одной стороны, желая не упустить момент, когда все прибывающая масса молодых белорусов все меньше помнит жизнь в общей стране, не может передавить.

По мнению эксперта, сейчас развиваются два параллельных, но разнонаправленных процесса. С одной стороны, Россия постепенно усиливает контроль над Беларусью (например, прибрав к рукам её газотранспортную  систему), с другой становится все больше белорусов, которые не очень себе представляют себе жизнь вне независимого государства.



Баунов считает, что становление нашей страны на свои ноги идет несколько быстрее, чем усиление российского контроля над Беларусью. Если эта оценка справедлива, то она вселяет осторожный оптимизм.

Кремль, конечно, хочет и Беларусь скушать, и остальных потенциальных «союзников» не распугать. И, похоже, пока гонится за двумя зайцами.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношениях Беларуси и России, похоже, наступает «нефтяное перемирие». Поставки газа тоже продолжаются, как и споры по поводу его цены. Предновогодняя атака...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лиде мужчина «заминировал» Дом культуры железнодорожников. Вердикт суда: три года колонии строгого режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика