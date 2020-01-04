ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Невиданная щедрость или ошибка? В доставке продается зефир со скидкой 96%

05.01.2020 16:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Читатели обнаружили товар по необычной цене на одном из сайтов, который публикует скидки, действующие в различных торговых сетях. Упаковку зефира в шоколаде весом 180 граммов продают за 1,35 рубля — это со скидкой 96%. То есть первоначальная цена была 33,53 рубля.


Можно было подумать, что на сайте ошибка. Однако в самой доставке такой товар действительно есть и цены совпадают. Красная цена на зефир действует с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020.


Мы посмотрели цены на аналогичные товары этой же торговой марки. 250 граммов ванильного зефира без скидки стоит 1,45 рубля. По такой же цене малиновый. Вероятно, что в доставке ошиблись с ценой. Интересно, что ее не исправили за 7 дней.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первоначальная цена товара была 33 рубля 53 копейки за 180 граммов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» играет дома против питерского СКА. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика