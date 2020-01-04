Невиданная щедрость или ошибка? В доставке продается зефир со скидкой 96%

Источник материала: Tut.by

Читатели обнаружили товар по необычной цене на одном из сайтов, который публикует скидки, действующие в различных торговых сетях. Упаковку зефира в шоколаде весом 180 граммов продают за 1,35 рубля — это со скидкой 96%. То есть первоначальная цена была 33,53 рубля.





Можно было подумать, что на сайте ошибка. Однако в самой доставке такой товар действительно есть и цены совпадают. Красная цена на зефир действует с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020.





Мы посмотрели цены на аналогичные товары этой же торговой марки. 250 граммов ванильного зефира без скидки стоит 1,45 рубля. По такой же цене малиновый. Вероятно, что в доставке ошиблись с ценой. Интересно, что ее не исправили за 7 дней.