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Под Витебском БелАЗ провалился под воду

05.01.2020 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самосвал БелАЗ ушел под воду в карьере «Гралево», который находится в окрестностях Витебска, информирует сайт МЧС.

Инцидент произошел в субботу, 4 января, около 14.00. Согласно предварительным данным, при разгрузке карьерного самосвала БелАЗ-7540А произошло обрушение целика скальной породы под задними колесами, из-за чего крупногабаритная машина погрузилась в воду, пишет "Советская Беларусь".

В результате происшествия никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.


Фото: МЧС

Чтобы достать самосвал из воды, задействовали 16-тонный кран и шагающий экскаватор, а также водолазов ОСВОД.
 
Теги: Витебск
 
 
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Самосвал БелАЗ ушел под воду в карьере «Гралево», который находится в окрестностях Витебска, информирует сайт МЧС.
 
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