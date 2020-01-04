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Минское «Динамо» играет дома против питерского СКА. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо сыграет сегодня с одним из главных фаворитов Кубка Гагарина — питерским СКА.
«Зубры» прервали два дня назад серию из 12 поражений подряд, одолев «Северсталь». Правда, дома «Динамо» не выигрывало с 13 ноября.
Питерцы перед вылетом в Минск потерпели самое крупное поражение в своей КХЛовской истории. В Хельсинки СКА был бит «Йокеритом» — 0:6.
К слову, в Беларуси питерский клуб очень часто проигрывает «Динамо». В новогодний период «зубры» побеждали звездного соперника четыре раза.
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SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало игры — в 17.10.
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Минское «Динамо сыграет сегодня с одним из главных фаворитов Кубка Гагарина - питерским СКА.
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