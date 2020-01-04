ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» играет дома против питерского СКА. Онлайн

05.01.2020 16:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Минское «Динамо сыграет сегодня с одним из главных фаворитов Кубка Гагарина — питерским СКА.

«Зубры» прервали два дня назад серию из 12 поражений подряд, одолев «Северсталь». Правда, дома «Динамо» не выигрывало с 13 ноября.

Питерцы перед вылетом в Минск потерпели самое крупное поражение в своей КХЛовской истории. В Хельсинки СКА был бит «Йокеритом» — 0:6.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К слову, в Беларуси питерский клуб очень часто проигрывает «Динамо». В новогодний период «зубры» побеждали звездного соперника четыре раза.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча СКА. Коэффициент на победу питерцев равен 1,26, на «Динамо» — 4,55.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало игры — в 17.10.

Партнер проекта:


FAVBET предоставляет возможность сделать ставку на любое спортивное событие на сумму до 20 BYN и вернет сумму ставки, если она не сыграет. Предложение действует только для новых клиентов компании (ранее не зарегистрированных на сайте favbet.by).

Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

Опрос

Спасибо за участие в опросе

Проголосовало 26 человек

Продолжит ли "Динамо" добрую традицию обыгрывать СКА в новогодние праздники?

Да 23%
Нет 77%

Все опросы

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо сыграет сегодня с одним из главных фаворитов Кубка Гагарина - питерским СКА.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший депутат стал главврачом 1-й городской больницы Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика