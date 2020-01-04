Минское «Динамо» играет дома против питерского СКА. Онлайн

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо сыграет сегодня с одним из главных фаворитов Кубка Гагарина — питерским СКА.

«Зубры» прервали два дня назад серию из 12 поражений подряд, одолев «Северсталь». Правда, дома «Динамо» не выигрывало с 13 ноября.

Питерцы перед вылетом в Минск потерпели самое крупное поражение в своей КХЛовской истории. В Хельсинки СКА был бит «Йокеритом» — 0:6.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К слову, в Беларуси питерский клуб очень часто проигрывает «Динамо». В новогодний период «зубры» побеждали звездного соперника четыре раза.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча СКА. Коэффициент на победу питерцев равен 1,26, на «Динамо» — 4,55.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало игры — в 17.10.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ Когда: сентябрь-2019, февраль-2020 Где: «Минск-Арена» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 26 человек Продолжит ли "Динамо" добрую традицию обыгрывать СКА в новогодние праздники? Да 23% Нет 77% Все опросы