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В Жабинке спасатели доставали рабочего из-под упавших брёвен

05.01.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 января около девяти утра в Жабинке на мужчину упали брёвна. 

По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на открытой площадке деревообрабатывающего предприятия. Прибывшие спасатели вызволили рабочего из-под брёвен. Коллеги пострадавшего также оказывали помощь. 

Мужчина был освобождён и госпитализирован. Выясняются детали случившегося. 

На прошлой неделе в Бобруйске мужчину придавило машиной. 

Пострадавший занимался ремонтом автомобиля – здесь подробности

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Новости Беларуси. 5 января около девяти утра в Жабинке на мужчину упали брёвна.  По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на открытой площадке...
 
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