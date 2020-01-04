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В Жабинке спасатели доставали рабочего из-под упавших брёвен
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 января около девяти утра в Жабинке на мужчину упали брёвна.
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Мужчина был освобождён и госпитализирован. Выясняются детали случившегося.
На прошлой неделе в Бобруйске мужчину придавило машиной.
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Новости Беларуси. 5 января около девяти утра в Жабинке на мужчину упали брёвна. По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на открытой площадке...
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