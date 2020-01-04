Бывший депутат стал главврачом 1-й городской больницы Минска

«Минск-Новости» . Он занял должность с 4 января, сообщает





Шевцов был депутатом парламента в двух созывах — с 2012 года. По специальности он врач анестезиолог-реаниматолог. Карьеру начинал в 1998 году в Жлобине, заместителем главного врача по медицинскому обеспечению населения Жлобинского территориального медицинского объединения, там же был депутатом райсовета. В 2005 году переехал в Минск , где до 2012 года работал в 34-й поликлинике заместителем, а потом и главным врачом.





Кроме того, Дмитрий Шевцов также является председателем Беларусской ассоциации врачей.









«Несмотря на длительную парламентскую деятельность, Дмитрий Шевцов не забывал, что он врач. Это достойный человек, которого мы назначаем со спокойным сердцем и с надеждой, что он принесет в клинику что-то новое», — сказал первый зампред комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко, представляя Шевцова коллективу больницы.





Предыдущий главврач 1-й ГКБ Олег Фомин был задержан в июне 2018 года. В мае 2019 года его осудили по обвинению в получении взяток на сумму около 3 тыс. долларов и приговорили к 4 годам лишения свободы.