Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемые работники

социальной защиты!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Примите слова глубокой признательности за нелегкий труд. Благодаря вашей активной деятельности, отзывчивости тысячи людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, получают необходимую помощь.

Она гарантирована нашим государством, которое строится на принципах гуманности и социальной справедливости.

В Минской области действуют территориальные центры социального обслуживания, создана сеть домов-интернатов для престарелых, сирот и других категорий нуждающихся. Им оказывается целый комплекс услуг — медицинских, реабилитационных, психологических и других.

Мы и впредь будем делать всё возможное, чтобы наши ветераны, инвалиды, члены многодетных семей, малообеспеченные или просто одинокие люди всегда чувствовали заботу общества.

Это во многом зависит от вашего профессионализма, уважаемые работники социальной защиты. Уверен, что вы всегда будете оставаться примером трудолюбия, чуткости и преданности своему делу.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, благополучия и успехов!

Председатель Минского областного исполнительного комитета А.Г. ТУРЧИН.





Уважаемые работники системы социальной защиты района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников социальной защиты!

Ваш труд в современной жизни очень важен и нужен. Благородная миссия, которую вы выполняете день за днем в течение многих лет, подчас забывая о собственных проблемах и заботах, заслуживает самого глубокого уважения.

Социальный работник — это не просто профессия, это призвание, достойное людей неравнодушных, людей с открытой душой и добрым сердцем.

Вы окружаете вниманием самые незащищенные категории граждан. Среди них — одинокие старики, инвалиды, малообеспеченные семьи, дети-сироты, все те, кто особенно нуждается в социальной защите и поддержке государства.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за душевную чуткость и внимание, за готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту, умение успокоить и найти нужные слова.

Пусть никогда не иссякнет доброта в ваших сердцах, а любовь и забота, которые вы несете людям, вернется сторицей!

Крепкого вам здоровья, неиссякаемых жизненных сил, мудрости и выдержки, оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях и простого человеческого счастья!

Несвижский районный исполнительный комитет.

Несвижский районный Совет депутатов.