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Гродненец пытался завести знакомство с женщиной с помощью бензопилы

05.01.2020 08:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Гродно хотел познакомиться с женщиной при помощи заведенной бензопилы, сообщили в МВД.

"3 января около 19:00 в Гродно к остановке общественного транспорта подошел явно нетрезвый мужчина с бензопилой в руках. Внезапно заведя инструмент, он стал кричать, что уничтожит остановку и причинит телесные повреждения находившейся там 36-летней местной жительнице", - рассказали в министерстве.

По информации ведомства, вскоре молодой человек заглушил бензопилу и ушел, а перепуганная женщина сообщила о произошедшем милицию.

Сотрудники милиции установили личность "ловеласа" – им оказался 22-летний ранее неоднократно судимый гродненец. На момент задержания он был нетрезв и свою вину отрицал, но, протрезвев, признался в содеянном. Отчим подозреваемого рассказал, что таким необычным образом молодой человек хотел познакомиться с девушкой.

Материалы переданы в Гродненский межрайонный отдел следственного комитета, где действиям фигуранта дана правовая оценка.
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Житель Гродно хотел познакомиться с женщиной при помощи заведенной бензопилы, сообщили в МВД.
 
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