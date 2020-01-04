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10 белорусских биатлонистов выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

05.01.2020 17:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

10 белорусских биатлонистов выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе
Белорусская федерация биатлона

С 9 по 12 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону. Тренерский штаб сборной Беларуси определился с составом команды.

10 белорусских биатлонистов выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе Зимний сезон. Чем запомнился болельщикам спортивный декабрь?

В мужскую сборную вошли Сергей Бочарников, Максим Воробей, Антон Смольский, Никита Лобастов и Роман Елетнов. Среди женщин выступят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина и Ирина Кручинкина.

Расписание 4 этапа Кубка мира по биатлону:

  • 9 января (четверг), 16.30 – женский спринт;
  • 10 января (пятница), 16.30 – мужской спринт;
  • 11 января (суббота), 14.00 – женская эстафета;
  • 11 января (суббота), 16.15 – мужская эстафета;
  • 12 января (воскресенье), 14.45 – женский масс-старт;
  • 12 января (воскресенье), 16.30 – мужской масс-старт.

Время начала – белорусское. Прямые трансляции гонок этапа Кубка мира проведут телеканалы «Беларусь 5» и «Беларусь 2».

Кроме того, 10 и 12 января в словацком Брезно-Осорбли пройдут гонки этапа Кубка IBU. В состав мужской сборной Беларуси вошли Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский и Егор Казаринов. В женской части соревнований нашу страну представит лишь Аделина Сабитова.

 
 
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Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составом команды на ближайший этап Кубка мира.
 
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