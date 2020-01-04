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В Минске таксист требовал денег у пассажира за испорченный салон автомобиля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске в ночь на 5 января таксист, угрожая ножом, требовал деньги у пассажира за испорченный салон машины.
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Отец заплатил таксисту больше положенной суммы и пообещал, что вечером переведёт на его номер мобильного телефона ещё денег, чтобы компенсировать химчистку салона. Подозреваемый не дождался перевода денег, взял нож и попытался проникнуть в дом к пассажиру с целью забрать наличность.
Потерпевший в это время позвонил в милицию. Он сказал, что кто-то угрожает ему ножом и пытается забраться в его дом. Прибывшие правоохранители задержали нетрезвого 44-летнего мужчину.
Ранее задержанный уже был судим за хулиганство.
На неделе в Гродно парень с бензопилой подошёл к женщине и стал угрожать, что причинит ей травмы и разрушит остановку общественного транспорта.
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Новости Беларуси. В Минске в ночь на 5 января таксист, угрожая ножом, требовал деньги у пассажира за испорченный салон машины. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома,...
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