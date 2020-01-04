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В Минске таксист требовал денег у пассажира за испорченный салон автомобиля

05.01.2020 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске в ночь на 5 января таксист, угрожая ножом, требовал деньги у пассажира за испорченный салон машины. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, утром 4 января фигурант подвозил в поликлинику мужчину с 9-летним ребёнком. В какой-то момент мальчику стало плохо, и он испачкал автомобиль. 

Отец заплатил таксисту больше положенной суммы и пообещал, что вечером переведёт на его номер мобильного телефона ещё денег, чтобы компенсировать химчистку салона. Подозреваемый не дождался перевода денег, взял нож и попытался проникнуть в дом к пассажиру с целью забрать наличность. 

В Минске таксист требовал денег у пассажира за испорченный салон автомобиля
Фото: ГУВД Мингорисполкома 

Потерпевший в это время позвонил в милицию. Он сказал, что кто-то угрожает ему ножом и пытается забраться в его дом. Прибывшие правоохранители задержали нетрезвого 44-летнего мужчину. 

Ранее задержанный уже был судим за хулиганство. 

На неделе в Гродно парень с бензопилой подошёл к женщине и стал угрожать, что причинит ей травмы и разрушит остановку общественного транспорта.

Молодой человек хотел познакомиться с потерпевшей – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Минске в ночь на 5 января таксист, угрожая ножом, требовал деньги у пассажира за испорченный салон машины.  Как сообщает ГУВД Мингорисполкома,...
 
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