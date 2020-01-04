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Tesla отчиталась о новом рекорде: в прошлом году продажи выросли на 50%

05.01.2020 18:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Tesla опубликовала статистику продаж за последний квартал минувшего года. Результаты впечатляют — покупателям отгружено 112 тысяч машин, из которых 92 550 единиц пришлись на Model 3. Напомним, что не так давно седан начали выпускать и в Китае.


Остальные 19 450 реализованных Tesla — это более дорогие Model S и Model X. До сих пор лучшим для Tesla был третий квартал прошедшего года, когда покупателям было доставлено 97 тысяч машин. Новый рекорд по количеству поставок фирма установила не только за квартал, но и по итогам 2019 года в целом — рост продаж по сравнению с позапрошлым годом (245 240 проданных машин) составил без малого 50%, а это 367 500 электромобилей, переданных заказчикам.

Всего с 2008 года, то есть с момента начала серийного производства модели Roadster, продажи компании составили более 900 тысяч электромобилей. Аналитики полагают, что уже по итогам первого квартала наступившего года Tesla станет первым производителем в мире, которому удастся достичь отметки в миллион проданных электромобилей. Для этого компании достаточно реализовать за первые три месяца 2020 года около 100 тысяч машин — учитывая итоги предыдущего квартала и начало массовых отгрузок клиентам Model 3 китайского производства (они начнутся 7 января), Tesla по силам выполнить и эту задачу.

 
 
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Компания Tesla опубликовала статистику продаж за последний квартал минувшего года и 2019 год в целом. Результаты впечатляют!
 
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