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Tesla отчиталась о новом рекорде: в прошлом году продажи выросли на 50%
Источник материала: Tut.by
Компания Tesla опубликовала статистику продаж за последний квартал минувшего года. Результаты впечатляют — покупателям отгружено 112 тысяч машин, из которых 92 550 единиц пришлись на Model 3. Напомним, что не так давно седан начали выпускать
Остальные 19 450 реализованных Tesla — это более дорогие Model S и Model X. До сих пор лучшим для Tesla был
Всего с 2008 года, то есть с момента начала серийного производства модели Roadster, продажи компании составили более 900 тысяч электромобилей. Аналитики полагают, что уже по итогам первого квартала наступившего года Tesla станет первым производителем в мире, которому удастся достичь отметки в миллион проданных электромобилей. Для этого компании достаточно реализовать за первые три месяца 2020 года около 100 тысяч машин — учитывая итоги предыдущего квартала и начало массовых отгрузок клиентам Model 3 китайского производства (они начнутся 7 января), Tesla по силам выполнить и эту задачу.
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Компания Tesla опубликовала статистику продаж за последний квартал минувшего года и 2019 год в целом. Результаты впечатляют!
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