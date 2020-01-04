Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею

Чемпионат.com », санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не должны стать причиной переноса турнира. Как стало известно «», санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не должны стать причиной переноса турнира.





«Мы получили информацию от WADA, что МЧМ пройдет в Новосибирске и Омске, ничего не изменится», — заверил Фазель.





5 января завершится молодежный чемпионат мира в Чехии. В финале турнира сборная России встретится с командой Канады.





9 декабря 2019 года исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, а также их проведения. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу.