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Прогноз курса белорусского рубля: нефтяной конфликт грозит девальвацией

05.01.2020 17:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если руководству Беларуси и России не удастся договориться о поставках российской нефти в текущем году, белорусский рубль может девальвироваться.

О том, что с поставками нефти в 2020 году возникнут проблемы, стало окончательно ясно 31 декабря прошлого года, когда после ряда телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Беларуси Александр Лукашенко созвал совещание с концерном «Белнефтехим», на котором распорядился заключить договора о поставке нефти в РБ, а также подготовиться к импорту нефти из других стран, пишет select.by

В этот же день стало известно о том, что Беларусь и Россия согласовали цены поставки газа в РБ, правда, всего на два месяца. А вот вопрос о нефти остался открытым.

3 января в концерне «Белнефтехим» сообщили, что Россия остановила поставки нефти на белорусские НПЗ, которые продолжают работу, но их загрузка снижена до минимального технологически разрешенного уровня. Кроме того, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить ими внутренний рынок. В концерне подчеркнули, что проблем с автомобильным топливом в стране не будет.

В российской Транснефти сообщили, что она не получила заявок от российских нефтедобывающих компаний на осуществление поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы РБ с 1 января. При этом там подчеркнули, что транзит нефти через Беларусь идет в полном объеме. По данным российских экспертов, на белорусских НПЗ созданы запасы нефти на уровне около 0,5 млн. тонн, чего хватит примерно на 20 дней работы.

Тем не менее, 4 января стало известно, что идет оформление первого контракта о поставке нефти из России, причем без премии к цене, которую ранее уплачивали белорусские НПЗ (в размере 10 долларов за тонну). Этого вместе с накопленными запасами хватит белорусским НПЗ на месяц. И уже 4 января поставки нефти на НПЗ возобновились.


По данным российских СМИ, поставщиками согласились быть «РуссНефть» и «Нефтиса», а в «Транснефти» сообщили, что оформлена заявка на прокачку 133 тыс. т нефти на новополоцкий завод Нафтан».

Если Беларуси все же придется покупать нефть за пределами России, белорусский рубль вполне может быть девальвирован. Во-первых, давление на него окажет снижение доходов от экспорта нефтепродуктов, так как закупка нефти вне России обойдется нашим НПЗ намного дороже, чем в России. Во-вторых, может возникнуть ажиотажный спрос на валюту со стороны населения и предприятий РБ, которых напугает ухудшение отношений с Россией.

Но в ближайшее время данные факторы еще не будут сказываться. Тем не менее, белорусский рубль в течение 8—11 января может снова ослабеть, что будет вызвано повышенным спросом на валюту со стороны белорусских импортеров, конвертирующих рублевую выручку, полученную в ходе новогодних и рождественских праздников.
 
 
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Если руководству Беларуси и России не удастся договориться о поставках российской нефти в текущем году, белорусский рубль может девальвироваться.
 
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