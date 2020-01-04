Во Владивостоке несколько десятков машин провалилось под лед

Источник материала: Ежедневник





На острове Русском во Владивостоке около 30 машин рыбаков частично провалились под лед. Как отмечается, никто не пострадал.

Об этом РИА Новости сообщил представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

"Частично провалились под лед в бухте Воевода около 30 машин, часть – по крышу, часть – по капот, кто-то – по колеса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели: они тросами вытягивают машины", – сказал собеседник.

Причиной инцидента, по его словам, стало то, что рыбаки выезжают на лед на машинах, нарушая запрет: автомобили были припаркованы рядом друг с другом на акватории. Собеседник отметил, что глубина в этом месте не превышает двух метров.

