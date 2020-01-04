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Во Владивостоке несколько десятков машин провалилось под лед
05.01.2020 18:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
На острове Русском во Владивостоке около 30 машин рыбаков частично провалились под лед. Как отмечается, никто не пострадал.
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"Частично провалились под лед в бухте Воевода около 30 машин, часть – по крышу, часть – по капот, кто-то – по колеса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели: они тросами вытягивают машины", – сказал собеседник.
Причиной инцидента, по его словам, стало то, что рыбаки выезжают на лед на машинах, нарушая запрет: автомобили были припаркованы рядом друг с другом на акватории. Собеседник отметил, что глубина в этом месте не превышает двух метров.
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На острове Русском во Владивостоке около 30 машин рыбаков частично провалились под лед. Как отмечается, никто не пострадал.
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