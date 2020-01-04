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В Италии автомобиль въехал в группу туристов: шесть погибших
Источник материала: Партизан
Автомобиль въехал в группу туристов в южнотирольском Лутаго, расположенном вблизи границы с Австрией в коммуне Валле-Аурина на севере Италии.
Об этом сообщает
Отмечается, что инцидент произошел рано утром, в результате наезда шесть человек погибли. Как сообщили в полиции, все жертвы - граждане ФРГ.
Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Водитель машины в ДТП выжил.
Причины случившегося устанавливаются, хотя полиция склоняется к версии несчастного случая.
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Автомобиль въехал в группу туристов в южнотирольском Лутаго, расположенном вблизи границы с Австрией в коммуне Валле-Аурина на севере Италии.
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