ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

05.01.2020 19:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Настоящая примета первых дней Нового года в нашей стране – Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Вот уже 16 лет кряду в Минске собираются спортсмены, которые в своё время блистали на ледовых площадках в своих странах, в Национальной хоккейной лиге, на чемпионатах мира, Олимпиадах. Чтобы вспомнить тот самый вкус победы, который хочется ощутить даже после окончания спортивной карьеры.

О том, как начинался Рождественский турнир, расскажет Алена Сырова.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Алёна Сырова, корреспондент:
Сегодня каждый любитель хоккея точно знает адрес постоянной прописки Рождественского турнира – одна из самых крупных ледовых площадок страны – «Чижовка-арена». Около 10 тысяч зрительских мест. А начиналось всё куда скромнее. Соревнования уникального по своему формату первенства проходили сразу в двух дворцах спорта и ледовом. Правда, их общая вместимость – вдвое меньше, 5 тысяч мест для зрителей. А ведь уже тогда стало понятно, что Рождественский турнир будет новой красивой спортивной традицией независимой Беларуси, а число желающих ощутить дух соревнований и увидеть легенд мирового хоккея в деле из года в год будет только расти.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Все любители хоккея сейчас даже конкурируют за право соревноваться на минском льду. На старте же собрались всего 8 – из Австрии, Беларуси, Словакии, России, Украины, Финляндии, Швеции, Чехии. 

«Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Нашу страну, равно как и отечественный хоккей, не так чтобы сильно знали (дополнительная сложность – визовые барьеры), в итоге всё решали личные отношения между любителями спорта настоящих мужчин.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир


Сергей Савицкий, член судейского комитета Федерации хоккея Беларуси:
Будет ли участвовать Президент? Конечно, для команд, для участников это является дополнительным стимулом для того, чтобы приехать на этот турнир. Ну не в каждой стране президент может выйти и общаться с простыми гражданами других государств в процессе соревнований. У меня спросили: «Будет ли следующий турнир?» Я ответил: «Читайте название – первый». Значит, будет второй, третий, четвертый.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

И вот уже 16-й. Сергей Савицкий все так же, конек к коньку, с турниром. Сейчас в качестве судьи. Констатирует: на льду так и не скажешь, что соревнуются любители.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

За всё время существования первенства к нам приезжали около 20 команд из разных стран: от близких постсоветских, экзотических и далеких (Южной Кореи и Эмиратов) до гостей с американского континента, десятки звёздных игроков и тысячи болельщиков. Это не просто турнир, а настоящая встреча, тусовка, если хотите, тех, кто живет хоккеем.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Последние два года мы проводим по 12 команд, потому что достаточно много, когда было 8 команд – приходилось многим отказывать. Естественно, обидно. Сейчас приезжает сборная IIHF, команда Балтии (там есть игроки из Литвы, Эстонии, Латвии). Команды IIHF – это вообще весь европейский хоккей, там даже игрок из Кувейта присутствует.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Чаще всего, пока 12 раз, обладателями этого кубка становились белорусы. Команда Президента нашей страны традиционно играет сильным составом и практически не оставляет шансов соперникам, хотя, конечно, спорт состоит не только из побед.

Сначала была ваза, а потом стал кубок. Почему поменялся главный трофей Рождественского турнира?

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Сергей Шабанов, вратарь команды Президента Беларуси по хоккею:
Для меня первое обидное поражение было, когда мы проиграли «Газпрому» в финале. А в остальном мы всегда старались выигрывать, что у нас получалось. Это всегда ответственно: нужно следить не только за собой, но и за главой государства. Потому что он следит за хоккеем очень тщательно, прекрасно разбирается, какие голы можно было поймать, а какие тяжело.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Рождественский турнир – это не только ледовые баталии. За пределами арены хоккеисты проводят мастер-классы для юных спортсменов, посещают детские дома с благой целью.

«Очень весёлые, добрые хоккеисты». Участники Рождественского турнира с подарками навестили ребят из 4 домов семейного типа

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

В 2020 году, учитывая популярность матчей, приняли решение билеты на вечерние встречи турнира зрителям продавать по символической стоимости – все вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хотел бы поблагодарить команды за активное участие в нашей благотворительной рождественской акции. Огромное вам спасибо, всем тем, кто побывал у наших детишек, которые нуждаются во внимании, помощи и поддержке старших. Спасибо вам за теплоту ваших больших сердец.

Еще одна особенность нашего турнира – вместе с победителями и призерами соревнований в выигрыше всегда остаются все участники и болельщики. Потому что главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Турнир проходит в предрождественское врем. И когда, как не сейчас, загадывать желания самим и помогать осуществлять даже самые смелые мечты?! Одна такая сбылась в день открытия первенства.

«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

XVI Рождественский турнир подходит к экватору, совсем скоро мы узнаем имена триумфаторов, а пока самое время насладиться праздником спорта, красивой игрой и прочувствовать каждый момент такого непредсказуемого, энергичного и объединяющего хоккея.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова, Сергей Савицкий, Павел Егоров, Сергей Шабанов
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Настоящая примета первых дней Нового года в нашей стране – Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика