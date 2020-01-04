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Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Настоящая примета первых дней Нового года в нашей стране – Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вот уже 16 лет кряду в Минске собираются спортсмены, которые в своё время блистали на ледовых площадках в своих странах, в Национальной хоккейной лиге, на чемпионатах мира, Олимпиадах. Чтобы вспомнить тот самый вкус победы, который хочется ощутить даже после окончания спортивной карьеры.
Алёна Сырова, корреспондент:
Все любители хоккея сейчас даже конкурируют за право соревноваться на минском льду. На старте же собрались всего 8 – из Австрии, Беларуси, Словакии, России, Украины, Финляндии, Швеции, Чехии.
Нашу страну, равно как и отечественный хоккей, не так чтобы сильно знали (дополнительная сложность – визовые барьеры), в итоге всё решали личные отношения между любителями спорта настоящих мужчин.
И вот уже 16-й. Сергей Савицкий все так же, конек к коньку, с турниром. Сейчас в качестве судьи. Констатирует: на льду так и не скажешь, что соревнуются любители.
За всё время существования первенства к нам приезжали около 20 команд из разных стран: от близких постсоветских, экзотических и далеких (Южной Кореи и Эмиратов) до гостей с американского континента, десятки звёздных игроков и тысячи болельщиков. Это не просто турнир, а настоящая встреча, тусовка, если хотите, тех, кто живет хоккеем.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Чаще всего, пока 12 раз, обладателями этого кубка становились белорусы. Команда Президента нашей страны традиционно играет сильным составом и практически не оставляет шансов соперникам, хотя, конечно, спорт состоит не только из побед.
Сергей Шабанов, вратарь команды Президента Беларуси по хоккею:
Рождественский турнир – это не только ледовые баталии. За пределами арены хоккеисты проводят мастер-классы для юных спортсменов, посещают детские дома с благой целью.
В 2020 году, учитывая популярность матчей, приняли решение билеты на вечерние встречи турнира зрителям продавать по символической стоимости – все вырученные деньги пойдут на благотворительность.
Еще одна особенность нашего турнира – вместе с победителями и призерами соревнований в выигрыше всегда остаются все участники и болельщики. Потому что главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт.
Турнир проходит в предрождественское врем. И когда, как не сейчас, загадывать желания самим и помогать осуществлять даже самые смелые мечты?! Одна такая сбылась в день открытия первенства.
XVI Рождественский турнир подходит к экватору, совсем скоро мы узнаем имена триумфаторов, а пока самое время насладиться праздником спорта, красивой игрой и прочувствовать каждый момент такого непредсказуемого, энергичного и объединяющего хоккея.
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Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир
Новости Беларуси. Настоящая примета первых дней Нового года в нашей стране – Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента...
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