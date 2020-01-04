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«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Попросить в подарок клюшку у номера один белорусской дружины – Александра Лукашенко – Вадим решил, когда уже совсем отчаялся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каждый раз, наблюдая с трибун за большим хоккеем, мальчик надеялся, что какой-нибудь из атрибутов любимой игры достанется именно ему.
Но тщетно. Тогда юный хоккеист решил мечтать по-крупному: пришел впервые на Рождественский турнир с плакатом, адресованным нашему Президенту, и, как выяснилось, не прогадал.
Вадим Белянин:
Вадим, кстати, в Минск переехал совсем недавно из Воркуты. Там он приобщился к хоккею. Сейчас играет в одной из детских столичных команд.
Ближайшая цель – сыграть на «Золотой шайбе» – хоккейном турнире для юношей, который проходит параллельно с Рождественским, построить головокружительную карьеру и, конечно, после ее завершения по праву занять своё место в рядах белорусской дружины. Такая мечта.
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«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента
Новости Беларуси. Попросить в подарок клюшку у номера один белорусской дружины – Александра Лукашенко – Вадим решил, когда уже совсем отчаялся, сообщили в...
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