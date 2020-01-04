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Сначала была ваза, а потом стал кубок. Почему поменялся главный трофей Рождественского турнира?

05.01.2020 19:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Настоящая примета первых дней нового года в нашей стране – Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сначала была ваза, а потом стал кубок. Почему поменялся главный трофей Рождественского турнира?

Несмотря на то, что турнир любительский, страсти на льду разгораются совсем нешуточные. Первенство проходит в межсезонье, а это значит, что команды могут собирать сильные составы.

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Сначала была ваза, а потом стал кубок. Почему поменялся главный трофей Рождественского турнира?

Да и на кону, как и полагается, кубок победителя. Правда, изначально главным призом была почти метровая хрустальная ваза. Её после своей победы в 2007 году сборная России (где играли сплошь звёзды) попросила оставить себе на память. С тех пор трофей – 10 килограммовый кубок.

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Сначала была ваза, а потом стал кубок. Почему поменялся главный трофей Рождественского турнира?

Чаще всего, пока 12 раз, обладателями этого кубка становились белорусы. Команда Президента нашей страны традиционно играет сильным составом и практически не оставляет шансов соперникам, хотя, конечно, спорт состоит не только из побед.

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Новости Беларуси. Настоящая примета первых дней нового года в нашей стране – Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента...
 
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