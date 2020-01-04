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«Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?

05.01.2020 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Годом рождения Рождественского турнира принято считать 2005-й, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?

Но идея объединить хоккеистов, завершивших карьеру и всё еще жаждущих побед, просто любителей этого зимнего вида спорта, появилась куда раньше и корнями, вернее коньками, уходит в 1997 год.

Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир

«Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?


Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Купил эти коньки. Во-первых, это большой размер был, они долго лежали, уж думал: не понадобятся. Ну, пришли мы на теннис, познакомились с Александром Григорьевичем, я подарил ему коньки.

«Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?

Вот, в хоккей, хотя он всегда в хоккей играл, а после решил организовать этот турнир, который с каждым годом все интереснее и интереснее. Сборная США приехала, у нас уже, наверное, бывали все команды.

«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента

«Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?

Эти все любители хоккея сейчас даже конкурируют за право соревноваться на минском льду, и уже второй год кряду в турнире участвуют 12 команд. На старте тогда собрались всего 8 – из Австрии, Беларуси, Словакии, России, Украины, Финляндии, Швеции, Чехии.

Люди в материале: Михаил Захаров, Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Годом рождения Рождественского турнира принято считать 2005-й, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но идея объединить хоккеистов, завершивших...
 
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