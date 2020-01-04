Россия по меньшей мере 149 раз обстреляла территорию Украины летом 2014 - Bellingcat

Bellingcat . Об этом говорится в отчете





"Артиллерийские части Вооруженных сил Российской Федерации нанесли не менее 149 отдельных артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года", - говорится в отчете.





Следователи Bellingcat исследовали пограничную полосу на территории Украины шириной 22 километра в Донецкой и Луганской областях. На территории РФ следователи исследовали всю территорию Ростовской области через границу от местности, которую изучали в Украине. В целом насчитали 408 объектов, по которым велся обстрел через границу со стороны РФ.









Учитывая общее количество воронок, российские военные выпустили тысячи снарядов в течение лета 2014 года. Масштабные обстрелы украинских позиций по территории РФ начались после того, как украинские военные в июне 2014 года начали наступление с целью возобновить контроль над городами, захваченными российскими наемниками.





Следователи Bellingcat утверждают, что указанные данные о количестве обстрелов - это самый низкий порог. Точных данных нет.