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Милиция нашла тело женщины, останки которой выловили из Свислочи

05.01.2020 18:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Милиция нашла тело женщины, останки которой 2 января выловили из Свислочи. И Личность погибшей установлена, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Тело нашли сегодня, 5 января. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире одного из домов, расположенных на ул. Романовская Слобода, сотрудниками органов внутренних дел обнаружено тело 37-летней женщины, останки которой ранее были найдены в реке Свислочь», – уточнили в Следственном комитете.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа Следственного комитета, к делу привлекли «передвижную криминалистическую лабораторию ведомства». 

Что тут вообще происходит? 

2 января минские коммунальщики чистили Свислочь и нашли в реке спортивную сумку. В которой станки человеческих конечностей. Позже выяснилось, что это останки женщины. Милиция опубликовала фото найденной в Свислочи сумки и просила помощи у очевидцев в поиске ее хозяина.

Сегодня МВД поблагодарило «СМИ и неравнодушных граждан за помощь, оказанную при расследовании произошедшего.

Личность погибшей для СМИ не раскрыли. Что именно случилось и как ее останки оказались в Свислочи пока неизвестно. 

Напомним, 3 января стало известно, что в связи с этим делом прошел обыск в квартире руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека. Правозащитника также допросили в качестве свидетеля.

 
 
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Милиция нашла тело женщины, останки которой 2 января выловили из Свислочи. И Личность погибшей установлена, об этом сообщает пресс-служба МВД. Тело нашли сегодня, 5...
 
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