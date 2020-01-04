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Милиция нашла тело женщины, останки которой выловили из Свислочи
Источник материала: KYKY>
Милиция нашла тело женщины, останки которой 2 января выловили из Свислочи. И Личность погибшей установлена, об этом
Тело нашли сегодня, 5 января. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире одного из домов, расположенных на ул. Романовская Слобода, сотрудниками органов внутренних дел обнаружено тело 37-летней женщины, останки которой ранее были найдены в реке Свислочь», – уточнили в Следственном комитете.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа Следственного комитета, к делу привлекли «передвижную криминалистическую лабораторию ведомства».
Что тут вообще происходит?
2 января минские коммунальщики чистили Свислочь и
Сегодня МВД поблагодарило «СМИ и неравнодушных граждан за помощь, оказанную при расследовании произошедшего.
Личность погибшей для СМИ не раскрыли. Что именно случилось и как ее останки оказались в Свислочи пока неизвестно.
Напомним, 3 января стало известно, что в связи с этим делом прошел обыск в квартире руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека. Правозащитника также допросили в качестве свидетеля.
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Милиция нашла тело женщины, останки которой 2 января выловили из Свислочи. И Личность погибшей установлена, об этом сообщает пресс-служба МВД. Тело нашли сегодня, 5...
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