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Посмотрите, как попугай ара танцует в такт музыке

05.01.2020 20:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зеленокрылому ара Вене домашнего удава Артема измерить еще не удалось. Но у попугая, похоже, есть дела и поважнее. Веня просто обожает музыку и двигается виртуозно в такт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Посмотрите, как попугай ара танцует в такт музыке

История появления ара у Алексея печальная. Больного и почти лысого попугая принесли на прием к ветеринару владельцы передвижной выставки. И так и оставили, поняв, что здесь Вене гораздо лучше.

Посмотрите, как попугай ара танцует в такт музыке

Алексей Базылевский, ветеринар:
Нам потребовалось почти 2 года, чтобы он пришел в хорошее состояние. Чтобы он понял, что его ценят, любят, с ним играют.

Посмотрите, как попугай ара танцует в такт музыке

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Люди в материале: Ирина Недобоева, Алексей Базылевский
 
 
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Новости Беларуси. Зеленокрылому ара Вене домашнего удава Артема измерить еще не удалось. Но у попугая, похоже, есть дела и поважнее. Веня просто обожает музыку и...
 
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