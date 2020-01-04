«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Увлечение австралийскими амадинами у Марины началось много лет назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня коллекция пернатых – одна из самых крупных в Беларуси.





Марина Чухманова:

Это мои экзотические домашние питомцы. Увидела их в интернете и влюбилась. Потому что окрас просто бомбический.









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