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«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц

05.01.2020 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Увлечение австралийскими амадинами у Марины началось много лет назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня коллекция пернатых – одна из самых крупных в Беларуси.

«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц

Марина Чухманова:
Это мои экзотические домашние питомцы. Увидела их в интернете и влюбилась. Потому что окрас просто бомбический.

«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц

«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц

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Люди в материале: Ирина Недобоева, Марина Чухманова
 
 
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Новости Беларуси. Увлечение австралийскими амадинами у Марины началось много лет назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня коллекция пернатых – одна из...
 
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