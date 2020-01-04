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«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Увлечение австралийскими амадинами у Марины началось много лет назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня коллекция пернатых – одна из самых крупных в Беларуси.
Марина Чухманова:
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«Увидела их в интернете и влюбилась». Белоруска рассказала о своём увлечении австралийскими амадинами и показала птиц
Новости Беларуси. Увлечение австралийскими амадинами у Марины началось много лет назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня коллекция пернатых – одна из...
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